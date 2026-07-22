Ici tout commence : Catherine Davydzenka sort du silence et exclut la thèse de la légitime défense après son altercation avec Stéphane Blancafort

Une violente altercation entre Stéphane Blancafort et Catherine Davydzenka, deux acteurs de la série Ici tout commence diffusée sur TF1, a récemment défrayé la chronique. Cette affaire, survenue le 16 juillet 2026, a conduit à l’intervention des forces de l’ordre et à un éclatement du couple que formaient les deux comédiens depuis 2023. À l’origine de l’incident, un différend privé qui aurait dégénéré, impliquant des accusations graves et une mise à l’écart temporaire de Stéphane Blancafort du tournage.

Depuis 2020, Catherine Davydzenka incarne Hortense Rochemont, personnage phare du feuilleton Ici tout commence. En 2023, Stéphane Blancafort rejoint le casting et y joue Marc Leroy. C’est cette même année qu’une relation sentimentale se noue entre eux, malgré une différence d’âge notable (28 ans pour Catherine Davydzenka, 56 ans pour Stéphane Blancafort, père de quatre enfants). Leur liaison semblait stable jusqu’à cet épisode troublant survenu mi-juillet.

Les faits remontent à la nuit du 16 juillet 2026. Vers minuit, les forces de gendarmerie de Saint-Laurent d’Aigouze ont été appelées sur les lieux suite à une altercation entre les deux acteurs. Selon la procureure de Nîmes, Cécile Gensac, Stéphane Blancafort aurait tenté d’étrangler sa compagne, entraînant son intervention. Cette information a conduit à l’exclusion immédiate de Blancafort du tournage, mesure prise “par précaution”. Par la suite, les avocats de l’acteur ont confirmé une altercation mais contestent la version des faits, évoquant la légitime défense et annonçant une plainte de leur client.

Ici tout commence : Catherine Davydzenka prend la parole à son tour

Après un premier silence, Catherine Davydzenka a décidé de briser le silence à travers une communication officielle transmise par son avocat, Maître Scemama. La comédienne, qui ne souhaite pas s’exprimer dans les médias ni sur les réseaux sociaux, souhaite ainsi démentir certaines informations jugées erronées circulant dans l’espace public depuis l’agression. Elle a déposé une plainte le jour même des faits, démarche considérée comme le lancement d’une procédure judiciaire dont seule la justice pourra établir la vérité.

Dans le communiqué, il est précisé que Catherine Davydzenka « réserve exclusivement aux instances judiciaires ses explications et la production des éléments établissant, sans contestation sérieuse possible, les circonstances exactes, la répétition et la gravité des agissements commis sur sa personne ». L’avocat insiste notamment sur le fait que ces éléments excluraient toute notion de légitime défense, affirmant que, selon la plaignante, le comédien “n’a à aucun moment tenté de se défendre ou de protéger sa personne” dans cette altercation.

Le récit de Stéphane Blancafort, relayé par ses avocats, présente une scène différente. Selon leurs dires, au moment des faits, l’acteur se trouvait dans son appartement situé dans le Gard lorsque Catherine Davydzenka se serait présentée dans un état “manifestement d’ébriété”. Elle aurait alors reproché à son compagnon “d’entretenir une liaison avec sa partenaire de jeu”, qu’il ne considérait que comme une relation amicale. L’escalade verbale aurait conduit à l’altercation physique qui a mobilisé la gendarmerie.

Cette affaire soulève également des questions sur l’ambiance au sein du tournage de Ici tout commence, un feuilleton quotidien très suivi sur TF1 qui aborde déjà la complexité des relations humaines à travers ses intrigues. La temporisation imposée par le retrait de Stéphane Blancafort laisse la production et le public dans l’attente d’une évolution sur le sujet. La procédure judiciaire en cours devra permettre d’éclaircir les circonstances exactes de ce différend inédit entre deux acteurs du feuilleton.