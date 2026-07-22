BAC 2026 au Bénin: les 3 meilleurs par département
L’Office du Baccalauréat a rendu publics, ce mercredi 22 juillet 2026, les résultats des meilleurs candidats à l’examen du baccalauréat session de Juin 2026. La série G2 vient en tête du classement avec le premier au plan national. D’ailleurs, au sommet de la réussite nationale, la série technologique G2 s’impose brillamment en occupant l’intégralité du podium national :
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- 1er National : M. EGBOGBE Frederico Rayan Seton (Série G2) – 18,800 / 20 (Collège Catholique Saint Jean-Baptiste, Cotonou / Littoral).
- 2ème National : M. OGOUTEGBE Olaréwadjou Gabriel (Série G2) – 18,750 / 20 (Lycée Technique Commercial et Industriel de Kandi).
- 3ème National : M. AHOUANDJINOU Sidney Josias Anderson (Série G2) – 18,579 / 20 (Complexe Scolaire La Grande Académie, Abomey-Calavi / Atlantique).
Palmarès départemental des lauréats (Top 3 par département)
Littoral
- 1er : EGBOGBE Frederico Rayan Seton (Série G2) – 18,800 / 20 (Collège Catholique St Jean-Baptiste, Cotonou).
- 2ème : Mlle OKPEICHA Olouwayèmissi Gloria (Série G3) – 18,550 / 20 (Lycée Technique Coulibaly, Cotonou).
- 3ème : M. AKPO Okpè Sharon (Série G2) – 18,000 / 20 (Collège Catholique Père Aupiais, Cotonou).
Atlantique
- 1er : M. AHOUANDJINOU Sidney Josias Anderson (Série G2) – 18,579 / 20 (CP La Grande Académie, Calavi).
- 2ème : Mlle IDRISSOU Fofana Ko-Nana Adama (Série G2) – 18,368 / 20 (CP La Grande Académie, Calavi).
- 3ème : M. HOUEMASSOU BOSSA Doudédji Gaël Nathan (Série C) – 18,364 / 20 (Collège Catholique Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Calavi).
Atacora
- 1ère : Mlle D’ALMEIDA Marie-Esther Tété (Série D) – 17,727 / 20 (Lycée Militaire de Jeunes Filles GMK, Natitingou).
- 2ème : Mlle NATTA Kubona Kévine Gloire (Série D) – 17,636 / 20 (Lycée Militaire de Jeunes Filles GMK, Natitingou).
- 3ème (ex æquo) : Mlle HOUNSOU Marie-Grâcia Raphaëla Donan & Mlle SEMONDJI Mawuly Femi Bernice (Série D) – 17,227 / 20 (Lycée Militaire de Jeunes Filles GMK, Natitingou).
Borgou
- 1er : M. KANTCHEMEY Rychnel-Reagan Trésor Adivi (Série C) – 17,952 / 20 (CEG Zongo, Parakou).
- 2ème : M. DAMBAKI MAMAN Abdoul Jalil (Série D) – 17,818 / 20 (Prytanée Militaire de Bembèrèkè).
- 3ème : M. ESSE Kadoukpè Maël Godffroy (Série D) – 17,636 / 20 (Collège Catholique Hibiscus, Parakou).
Collines
- 1er : M. GBEDJI Yasséa Copernic (Série D) – 17,500 / 20 (CEG 3 Savalou).
- 2ème (ex æquo) : M. DEDEHOU Arsène (CEG 3 Savalou), M. ADOUNVO Dehotin Senami Osnel Barak (Col. Cath. St Michel / Dassa) & M. DJEHOUNGO Vidomey Chancel (CEG 1 Savalou) (Série D) – 17,318 / 20.
Couffo
- 1er : M. EDAH Bruno (Série D) – 17,727 / 20 (CEG Bétoumey, Djakotomey).
- 2ème : M. HOUESSOU GBAGUIDI Kossi Oslin Miguel (Série C) – 17,136 / 20 (CEG 1 Azové, Aplahoué).
- 3ème : Mlle KOUNOUDJI Jennifer Souréa (Série D) – 16,773 / 20 (Collège Catholique N.D. de l’Espérance, Klouékanmey).
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