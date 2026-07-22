Bénin : Conrad Gbaguidi, nouveau Médiateur de la République

Le Conseil économique et social (CES) a installé, ce mercredi 22 juillet 2026, le bureau de sa nouvelle mandature. Élu premier vice-président de l’institution, Conrad Gbaguidi devient également Médiateur de la République, en application de la récente réforme qui confie désormais cette mission au titulaire de ce poste. Il succède à Pascal Essou.

Conrad Gbaguidi a été élu premier vice-président du CES. En vertu de la loi n° 2026-13 modifiant la loi organique de l’institution, il devient automatiquement Médiateur de la République. Cette désignation ouvre un nouveau chapitre dans le parcours de cet ancien président du Conseil économique et social.

À ce nouveau poste, il succède à Pascal Essou, qui occupait jusque-là les fonctions de Médiateur de la République. La réforme adoptée par l’Assemblée nationale a profondément modifié l’organisation institutionnelle. Désormais, les missions du Médiateur de la République sont intégrées au Conseil économique et social et sont exercées par son premier vice-président. L’objectif affiché est de renforcer la cohérence des institutions tout en maintenant les services administratifs déjà en place.

À la tête du CES depuis février 2025, Conrad Gbaguidi a piloté les premiers mois de fonctionnement de l’institution avant sa réorganisation. Son expérience des questions institutionnelles et sa connaissance des dossiers ont contribué à asseoir sa légitimité au sein du nouveau bureau. En tant que Médiateur de la République, il aura notamment pour mission de recevoir les réclamations des citoyens concernant le fonctionnement de l’administration, de favoriser le règlement amiable des différends entre les usagers et les services publics et de contribuer au renforcement du dialogue entre l’État et les citoyens.

L’installation du nouveau bureau du CES ouvre ainsi une nouvelle phase pour l’institution. Avec l’intégration des missions du Médiateur de la République, le Conseil économique et social voit son champ d’action s’élargir et son rôle se renforcer dans le paysage institutionnel béninois.