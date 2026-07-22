KJ Apa raconte qu’il a reçu un coup de poing de Cole Sprouse dans un club de strip-tease

KJ Apa a raconté sur le podcast Wildmen animé par Brendan Columbus et Dylan Sprouse qu’un incident physique s’était produit avec son ancien partenaire de Riverdale, Cole Sprouse : « Il m’a donné un coup de poing au visage », a-t-il déclaré, provoquant la surprise des animateurs.

Lors de cet échange, l’acteur néo‑zélandais a précisé le contexte de l’altercation : elle s’est déroulée dans un club de strip‑tease à une période où il reconnaît consommer « beaucoup de drogues ». KJ Apa a expliqué que plusieurs proches, inquiets pour son état, avaient réagi à son retour à la consommation.

Interrogé sur le geste de Cole Sprouse, KJ Apa a relativisé : il qualifie aujourd’hui ce coup comme une tentative de le faire réagir et l’a résumé en ces termes, « C’était un coup de poing amoureux ». Présent dans le podcast, Dylan Sprouse a confirmé l’intention perçue en parlant d’un « coup de poing pour réveiller les consciences », remarque à laquelle Apa a répondu avec humour que c’était plutôt « pour réveiller le corps ».

Rétrospective sur la période, la paternité et l’après‑Riverdale

Dans le même entretien, KJ Apa a lié cet épisode à une période personnelle troublée dont il affirme être sorti depuis. Il a évoqué la naissance de son fils, Sasha, né de sa relation avec la mannequin française Clara Berry, et âgé aujourd’hui de 4 ans, comme un élément déclencheur de sa volonté de changer de vie.

L’acteur a indiqué qu’il partage la garde de l’enfant avec Clara Berry et qu’être père l’a poussé à mettre un terme à ses addictions : « J’ai réalisé que je devais régler beaucoup de choses, et je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas d’autre moyen pour moi de le faire », a‑t‑il confié lors d’une interview à Andy Cohen sur SiriusXM, reprise dans le podcast.

La série Riverdale, diffusée à partir de 2017 sur la chaîne américaine The CW et inspirée des comics Archie, a révélé KJ Apa au grand public. Le casting comprenait notamment Cole Sprouse dans le rôle de Jughead Jones, ainsi que Lili Reinhart, Camila Mendes et Charles Melton.

Selon les propos rapportés, les liens tissés entre les acteurs sur le tournage ont parfois conduit à des confrontations directes lorsque l’un d’eux traversait une période difficile ; le récit de KJ Apa illustre, selon lui, une forme d’intervention de la part d’un collègue préoccupé par sa santé.