La BID annonce 4,5 milliards de dollars d'aide pour la Bolivie

La BID annonce 4,5 milliards de dollars d’aide pour la Bolivie

La Banque interaméricaine de développement (BID) a annoncé mardi 13 janvier un paquet d’aide financière de 4,5 milliards de dollars pour la Bolivie, montant qui sera déployé sur trois ans, a déclaré son président Ilan Goldfajn lors d’une visite dans le pays andin — la première d’un chef de l’institution en quinze ans. Cette enveloppe, près de six fois supérieure aux montants reçus au cours des trois dernières années, ciblera notamment les secteurs des mines, de l’énergie, de l’environnement et du tourisme, ainsi que le renforcement du cadre favorable à la sécurité juridique, a précisé M. Goldfajn. Depuis son arrivée au pouvoir en novembre, le président de centre-droit Rodrigo Paz s’est rapproché des institutions de crédit internationales, dont ses prédécesseurs de gauche s’étaient écartés, tandis que la Bolivie cherche à sortir d’une profonde crise économique, la plus grave en quarante ans.