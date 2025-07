La Béninoise Véronique Tognifodé élue à la tête du Comité Régional de Pilotage du projet SWEDD+

- Publicité-

A l’issue de la réunion ministérielle des pays membres du projet SWEDD+ à Cotonou ce vendredi 4 juillet 2025, le Bénin a été élu pour assurer la présidence du Comité Régional de Pilotage (CRP) pour l’année à venir. Madame Véronique Tognifodé, ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, prend ainsi la tête de cette instance régionale, succédant au Burkina Faso.

Ce choix en la personne de la ministre béninoise des Affaires sociales et de la Microfinance est le symbole de la reconnaissance des efforts fournis par le gouvernement béninois, notamment dans la promotion de l’autonomisation des femmes et des droits des filles, sous l’impulsion du président Patrice Talon. Avant cette élection, Madame Tognifodé occupait déjà le poste de vice-présidente du comité, une expérience qui lui confère une connaissance approfondie des enjeux et des attentes autour du projet. La vice-présidence du CRP sera désormais assurée par le Sénégal.

Notons que ce changement de leadership intervient à un moment clé pour le SWEDD+, projet régional axé sur l’amélioration de la santé et des droits reproductifs, ainsi que le renforcement de l’autonomisation des femmes et des filles dans les pays membres.