La BEAC sature le marché monétaire face à une demande explosive

La Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) a publié le 1er avril 2026 les résultats d’un appel d’offres d’injection de liquidités : sur 400 milliards FCFA mis aux enchères, les 10 banques participantes ont exprimé des offres cumulées de 494,7 milliards FCFA, portant le taux de souscription à 123,68 %, le taux d’intérêt des opérations restant fixé à 4,75 % et le taux interbancaire de référence (TIMP) grimpant à 6 %.

Pour cette opération, la BEAC s’en est tenue au montant initialement annoncé en n’allouant que 400 milliards FCFA, laissant près de 94,7 milliards de demandes non satisfaites. Le volume élevé des offres traduisant un besoin de refinancement supérieur à l’offre centrale met en lumière une pression durable sur les trésoreries des établissements de crédit de la zone CEMAC.

Sur le plan tarifaire, la banque centrale a maintenu une politique monétaire restrictive : le taux d’intérêt des appels d’offres (TIAO) est resté à 4,75 %, tandis que la facilité de prêt marginal est facturée à 6,25 %. Les adjudications ont abouti à un taux moyen pondéré de 4,91 %, avec des soumissions maximales atteignant 5 %.

Détails de l’opération et tensions observées sur le marché

Les 10 banques qui ont participé à l’opération ont manifesté une appétence marquée pour les liquidités centralisées, provoquant un dépassement de l’offre proposée par la BEAC. Le différentiel entre la demande exprimée et le montant alloué illustre la rareté relative des liquidités au sein de l’espace communautaire et la compétition entre établissements pour sécuriser des ressources à court terme.

Le comportement des soumissionnaires, qui ont poussé le taux moyen pondéré à 4,91 %, indique une tendance à offrir des taux proches du plafond observé à 5 % afin d’obtenir des liquidités auprès de la centrale. Ce mouvement se déroule dans un contexte où emprunter sur le marché interbancaire revient plus cher : le TIMP est ressorti à 6 %, soit un écart de 125 points de base par rapport au TIAO.

La structure des coûts mise en évidence lors de cet appel d’offres montre que le recours aux facilités directes de la BEAC demeure compétitif par rapport aux emprunts entre banques. Le coût de la facilité marginale de 6,25 % et le TIMP à 6 % constituent des repères tarifaires qui influent sur les décisions de trésorerie des institutions de crédit.

Les résultats publiés le 1er avril 2026 confirment un marché monétaire fortement sollicité, avec des adjudications limitées au montant programmé par la banque centrale et un nombre restreint de participantes — dix — ayant répondu à l’appel. Le rapport entre l’offre et la demande, ainsi que les taux observés lors de l’opération, figurent dans le communiqué officiel diffusé par la BEAC.

Publié le 04/04/26 14:15