PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Ballon d’Or 2025: Kylian Mbappé réagit au sacre d’Ousmane Dembélé

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Ballon d'Or 2025: Kylian Mbappé réagit au sacre d'Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid @realmadrid
Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid @realmadrid
-Publicité-
. .

Kylian Mbappé a aussi réagi au sacre d’Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’Or 2025. Et l’attaquant du Real Madrid a félicité son compatriote français.

Le vainqueur du Ballon d’Or 2025 a été annoncé ce lundi au Théâtre du Châtelet à Paris. L’attaquant du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or cette année devant des joueurs comme Lamine Yamal et Kylian Mbappé de Barcelone. Une récompense méritée pour l’international français qui a réalisé une saison 2024-2025 impressionnante, couronnée par un triplé historique.

Un sacre célébré par son compatriote Kylian Mbappé. Arrivé 7è au classement général, l’attaquant du Real Madrid a félicité le Parisien pour son titre. « C’est les émotions mon frère. Tu mérites 1000 fois ! », a publié le Madrilène sur sa story Instagram.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Ballon d’Or 2025: Mbappé 7è, Salah 4è, le classement général

Europe

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025, Aitana Bonmati s’offe le Ballon d’Or féminin

Europe

Ballon d’Or 2025: Iniesta refuse de trancher entre Dembélé et Yamal

Europe

Ballon d’Or 2025: seulement deux joueurs africains dans le top 10

Europe

Ballon d’Or 2025: Luis Enrique élu entraineur de l’année, Donnarumma meileur gardien de but

Europe

Ballon d’Or 2025: Lamine Yamal conserve le trophée Kopa 

Europe

Barça: Rashford sanctionné pour un retard de deux minutes à l’entrainement

Europe

Ballon d’Or 2025: suivez la cérémonie en direct ici

Europe

Ballon d’Or 2025: Pedri privilégie la Ligue des champions au trophée individuel

Europe

Ballon d’Or 2025: Serhou Guirassy 21è, Bellingham 23è, le classement du 30è au 21è

VOIR TOUS LES FLASHS