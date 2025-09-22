Ballon d’Or 2025: Kylian Mbappé réagit au sacre d’Ousmane Dembélé

Kylian Mbappé a aussi réagi au sacre d’Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’Or 2025. Et l’attaquant du Real Madrid a félicité son compatriote français.

Le vainqueur du Ballon d’Or 2025 a été annoncé ce lundi au Théâtre du Châtelet à Paris. L’attaquant du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or cette année devant des joueurs comme Lamine Yamal et Kylian Mbappé de Barcelone. Une récompense méritée pour l’international français qui a réalisé une saison 2024-2025 impressionnante, couronnée par un triplé historique.

Un sacre célébré par son compatriote Kylian Mbappé. Arrivé 7è au classement général, l’attaquant du Real Madrid a félicité le Parisien pour son titre. « C’est les émotions mon frère. Tu mérites 1000 fois ! », a publié le Madrilène sur sa story Instagram.