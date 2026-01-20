Kiev privé de chauffage : des milliers d’immeubles touchés après une nouvelle attaque russe

Une frappe aérienne russe menée pendant la nuit a laissé sans chauffage plus de 5 635 immeubles résidentiels à Kiev, alors que la capitale ukrainienne affrontait des températures oscillant autour de -14 °C, a annoncé mardi 20 janvier au matin le maire Vitali Klitschko, cité par l’AFP.

Nouvelle attaque aérienne prive des milliers de foyers de chauffage à Kiev

Selon le message publié par le maire sur Telegram, l’attaque a également entraîné d’importantes perturbations sur le réseau d’eau potable, privant une vaste portion de la ville d’accès à l’eau du robinet. Les équipes municipales et les services d’urgence se sont immédiatement mobilisés pour évaluer les dégâts et tenter des réparations sur les infrastructures touchées.

Conséquences humanitaires et réactions locales

La coupure de chauffage en pleine période de grand froid accroît les risques sanitaires pour les populations vulnérables, en particulier les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques. Les autorités municipales ont multiplié les messages d’alerte et invité les résidents à se rendre dans les centres d’hébergement et les locaux chauffés mis à disposition lorsque cela est possible.

Vitali Klitschko a qualifié cette attaque de «signal d’alarme» à l’attention des dirigeants réunis à Davos, faisant référence au Forum économique mondial. La municipalité de Kiev souhaite attirer l’attention internationale sur la vulnérabilité des infrastructures civiles et sur la nécessité d’un soutien accru pour la protection et la réparation des réseaux essentiels.

Les autorités locales n’ont pour l’heure pas communiqué de bilan humain détaillé lié à cette frappe. Des équipes techniques ont été déployées pour tenter de rétablir l’alimentation en chauffage et en eau, mais la nature des dommages et l’intensité du froid compliquent les interventions.

Contexte et portée internationale

Depuis le début du conflit, les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont été régulièrement visées, entraînant des black-outs et des coupures de chauffage pendant les périodes hivernales. Ces attaques répétées sur les réseaux de distribution d’électricité, de chauffage et d’eau ont des conséquences directes sur la vie quotidienne des civils et constituent un défi majeur pour les autorités chargées du maintien des services essentiels.

Pour le continent africain, la dégradation de la situation en Ukraine revêt plusieurs enjeux. Outre la dimension humanitaire, les perturbations en Europe de l’Est pèsent sur les marchés énergétiques et agroalimentaires mondiaux, ce qui peut se traduire par des répercussions économiques en Afrique, notamment sur les prix des denrées et l’approvisionnement. Par ailleurs, plusieurs milliers d’étudiants et de migrants africains présents en Ukraine sont directement concernés par l’insécurité et les coupures de services.

La municipalité de Kiev espère que les appels lancés pendant des rendez‑vous internationaux, comme Davos, aboutiront à un renforcement de l’aide d’urgence et à des mesures plus concrètes pour protéger les infrastructures civiles. En attendant, les autorités poursuivent leurs efforts pour rétablir au plus vite le chauffage et l’eau, alors que la population endure des conditions climatiques particulièrement rigoureuses.