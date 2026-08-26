Kenya : le prix des semences certifiées de maïs sera réduit de moitié en septembre

Le gouvernement kényan veut ramener de 300 à 150 shillings kényans le prix du kilogramme pour soutenir les agriculteurs après la sécheresse. Le dispositif doit porter sur environ 40 millions de kilogrammes et coûter 6 milliards de KSh.

Le Kenya appliquera à partir de septembre 2026 une réduction de 50 % du prix des semences certifiées de maïs, mesure destinée à soutenir les agriculteurs touchés par la sécheresse et à préparer la prochaine campagne. Le prix payé par les producteurs doit passer de 300 à 150 KSh le kilogramme.

Le ministre de l’Agriculture Mutahi Kagwe a précisé que le dispositif devait porter sur environ 40 millions de kilogrammes de semences certifiées, pour un coût public estimé à 6 milliards de KSh.

William Ruto avait annoncé le 2 août une baisse du coût des semences et des engrais, en liant cette mesure à la sécurité alimentaire alors que le pays sort d’épisodes de faibles pluies et de sécheresse.

Au Kenya, l’agriculture représente autour de 40 % de l’emploi selon des indicateurs publics kényans et internationaux, ce qui donne un poids immédiat à toute baisse du coût des intrants avant les pluies de septembre-octobre.

En avril, la présidente de Kenya Seed Company assurait que l’entreprise avait déjà produit 45 millions de kilogrammes de semences certifiées sur les trois premiers trimestres de la saison 2025/2026 et visait 50 millions avant juin.