Kenya: l’Eglise catholique introduit un nouveau « sang du Christ » pour préserver la pureté de la messe

L’Eglise catholique du Kenya a présenté ce weekend un nouveau vin d’autel, certifié et réservé exclusivement à l’usage religieux, en remplacement de l’ancien vin liturgique, désormais disponible dans les bars et supermarchés.

L’Église catholique du Kenya a pris une décision inédite pour protéger la sacralité de la messe : introduire un nouveau vin d’autel, sobrement baptisé Mass Wine. Cette initiative intervient après que l’ancienne marque utilisée pour l’Eucharistie s’est retrouvée en vente libre dans les établissements publics du pays, perdant ainsi sa valeur symbolique.

Le Mass Wine porte désormais les armoiries officielles de la Conférence des évêques catholiques du Kenya (KCCB) ainsi qu’une signature d’authentification. Ce vin, importé et détenu exclusivement par la KCCB, n’est pas disponible dans le commerce ordinaire. Sa distribution est strictement limitée aux diocèses, comme l’a expliqué l’archevêque de Nyeri, Anthony Muheria, dans une interview à BBC.

À lire aussi : Bénin: un bouvier poursuivi pour vol de 58 bœufs appartenant à son propriétaire

« Le vin nouvellement approuvé n’est pas vendu dans les points de vente commerciaux. Il est réservé aux besoins de la messe et confié à la supervision directe des évêques », a précisé Mgr Muheria. Selon lui, cette vigilance est essentielle pour garantir la conformité du vin avec les normes canoniques, qui exigent un produit pur et naturel destiné à la célébration eucharistique.

Le nouveau vin, issu d’un millésime sud-africain, a été officiellement présenté samedi aux fidèles lors de la Journée nationale de prière au sanctuaire marial de Subukia, dans la région de Nakuru.