Mercato: Chelsea se lance à l’assaut de Marcus Rashford

Très actif depuis le début du mercato estival, Chelsea s’intéresse désormais à Marcus Rashford. Les Blues souhaitent convaincre Manchester United de laisser partir l’attaquant anglais avant la fermeture du marché des transferts.

Chelsea s’est positionné sur le dossier Marcus Rashford, l’attaquant de Manchester United, à quelques jours de la clôture du mercato estival. Les Blues, très actifs sur le marché des transferts, ont déjà investi plus de 300 millions de livres sterling cet été. L’arrivée de Morgan Rogers a notamment marqué les esprits, l’international anglais devenant le joueur britannique le plus cher de l’histoire. Le club londonien a également renforcé son effectif avec plusieurs recrues, parmi lesquelles Maxence Lacroix, Marco Palestra et Valentin Barco. Chelsea a par ailleurs misé sur l’expérience en attirant les anciens internationaux anglais Danny Welbeck et Jordan Henderson.

Dirigée par Xabi Alonso, la formation londonienne a parfaitement lancé sa campagne de Premier League. Les Blues se sont imposés 3-2 face à Fulham, lundi soir, dans le derby de l’ouest de Londres. L’intérêt pour Rashford confirme ainsi la volonté de Chelsea de poursuivre son recrutement jusqu’aux dernières heures du mercato. L’attaquant de Manchester United pourrait constituer une nouvelle option offensive pour Xabi Alonso, alors que le club continue de remodeler son effectif.