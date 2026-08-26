Dolly Parton : pourquoi la chanteuse n’a jamais eu d’enfants avec Carl Dean

Morte le 25 août 2026 à Nashville à l’âge de 80 ans, la star américaine avait expliqué au fil des ans que l’absence d’enfants lui avait laissé la liberté de mener sa carrière et ses projets philanthropiques.

Dolly Parton est morte le 25 août 2026 à Nashville, dans le Tennessee, à l’âge de 80 ans, un peu plus d’un an après son mari Carl Dean, décédé le 3 mars 2025. Mariés depuis 1966, ils étaient restés sans enfants, un choix que la chanteuse avait expliqué à plusieurs reprises au fil de sa carrière.

Dans un entretien accordé en 2014, Dolly Parton avait indiqué qu’elle aurait probablement renoncé à sa carrière si elle avait eu des enfants. Elle racontait que le couple avait envisagé cette possibilité, avant que sa trajectoire artistique et leur mode de vie ne l’amènent à suivre une autre voie.

La chanteuse a ensuite expliqué que l’absence d’enfants lui avait laissé la liberté de travailler, de multiplier les projets et de développer ses engagements philanthropiques. Issue d’une fratrie de douze enfants, dont elle était la quatrième, elle rappelait souvent la place centrale de la famille dans sa vie.

Son engagement envers les plus jeunes s’est notamment traduit par la création, en 1995, de Dolly Parton’s Imagination Library. Le programme, lancé depuis le Tennessee avant de s’étendre largement, revendique aujourd’hui plus de 300 millions de livres distribués aux enfants.