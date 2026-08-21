Kenya : Guodong explore un projet numérique de 300 millions de dollars

Le groupe chinois Guodong discute avec les autorités kényanes d’investissements dans les réseaux télécoms, les centres de données et les villes intelligentes. Un projet de 300 millions de dollars est évoqué par la presse spécialisée, mais aucun accord final ni calendrier n’a été annoncé.

Le groupe chinois Guodong Network Communication discute avec les autorités kényanes d’un projet d’investissement pouvant atteindre 300 millions de dollars, soit environ 38,8 milliards de shillings, dans les infrastructures numériques du Kenya. Le montant, rapporté le 18 août 2026 par le média spécialisé Construction Review, reste à ce stade une projection : aucun accord final, décaissement ou calendrier d’exécution n’a été annoncé.

Les discussions portent notamment sur les réseaux de télécommunications, les centres de données et les infrastructures de villes intelligentes. Guodong envisage également d’établir au Kenya son siège africain, selon Construction Review, cité par l’ancien ambassadeur américain David Shinn dans une note consacrée aux relations entre la Chine et l’Afrique.

Une communication publiée par Guodong le 10 juillet confirme qu’une délégation kényane a rencontré la direction du groupe le 11 juin à son siège. Les échanges ont concerné la construction d’infrastructures de communication, les centres de données et la participation éventuelle de l’entreprise à des projets kényans de villes intelligentes. Le groupe n’y mentionne toutefois ni montant ni échéance.

Le dialogue s’est poursuivi à Nairobi. Le 13 août, le secrétaire principal kényan chargé des Technologies de l’information et de l’Économie numérique, John Tanui, a reçu une délégation conduite par le président de Guodong, Lu Jie. Selon ITWeb Africa, la réunion a porté sur la connectivité, les infrastructures numériques, les villes intelligentes et le renforcement de l’économie numérique.

Un projet encore au stade des discussions

Le projet de 300 millions de dollars pourrait couvrir l’informatique en nuage, le stockage de données, les tours de télécommunication, les réseaux de fibre optique et des technologies numériques à faible empreinte carbone. Cette répartition est également présentée comme envisagée et non comme un programme déjà contractualisé.

Les échanges s’inscrivent dans le programme kényan « Digital Superhighway ». Les autorités visent notamment le déploiement de 100 000 kilomètres de fibre optique, l’extension de points d’accès publics au Wi-Fi et la création de centres numériques dans les 1 450 circonscriptions locales du pays.

Guodong et les autorités kényanes avaient déjà tenu une première réunion à Nairobi en avril sur les réseaux de fibre et les tours de télécommunication. Les deux parties avaient alors indiqué vouloir poursuivre les discussions afin de définir des modèles de partenariat capables de concrétiser ces investissements.