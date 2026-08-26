Guinée-Bissau : référendum constitutionnel le 30 août sur fond de critiques

Les électeurs doivent se prononcer dimanche sur l’entrée en vigueur d’une nouvelle Constitution voulue par les autorités de transition, un texte qui renforcerait les pouvoirs du président et réduirait la taille du Parlement.

Les électeurs de Guinée-Bissau sont appelés aux urnes dimanche 30 août pour approuver ou rejeter l’entrée en vigueur d’une nouvelle Constitution portée par les autorités de transition, un texte qui renforcerait nettement les prérogatives du chef de l’État selon Reuters et DW África.

Le référendum a été convoqué par décret le 6 juillet 2026 par le président de transition Horta Inta-a. La question soumise au vote porte sur l’acceptation ou non de l’entrée en vigueur de la Constitution approuvée par le Conseil national de transition.

Selon le projet consulté par Reuters, le président pourrait nommer et révoquer le Premier ministre et le gouvernement, présider le Conseil des ministres et dissoudre le Parlement dans certaines circonstances. Reuters ajoute que le texte ramènerait l’Assemblée de 102 à 65 sièges et les circonscriptions électorales de 29 à 12.

Le porte-parole du Conseil national de transition, Fernando Vaz, soutient pour sa part que le projet compte 164 articles, retire d’anciennes références idéologiques et conserve un cadre qu’il présente comme semi-présidentiel.

La consultation intervient dans un pays dirigé par des autorités de transition depuis le coup d’État militaire de novembre 2025. Les autorités prévoient désormais des élections en décembre 2026 après le référendum.