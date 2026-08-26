Somalie : une nouvelle phase d’ADRiFi annoncée autour de 19 millions de dollars

Des médias somaliens ont fait état fin août du lancement d’un nouveau volet du programme de financement des risques climatiques de la BAD, centré sur l’alerte précoce et la préparation aux catastrophes.

Goobjoog News et Horn of Africa ont rapporté les 24 et 25 août le lancement en Somalie d’une nouvelle phase du programme africain de financement des risques de catastrophe ADRiFi, pour un montant présenté comme proche de 19 millions de dollars. Le dispositif doit aider le pays à mieux se préparer aux sécheresses et aux inondations, qui frappent régulièrement ses communautés les plus vulnérables.

La participation somalienne à ADRiFi est documentée depuis mai 2024, lorsque la Banque africaine de développement a annoncé un projet multinational de 35 millions de dollars associant la Somalie, les Comores, Djibouti et le Soudan du Sud.

Un appel à manifestation d’intérêt publié le 25 mars 2026 par la Somali Disaster Management Agency, SoDMA, montre que le volet somalien était déjà opérationnel dans le cadre du projet CDRF-ADRiFi. L’agence y indique piloter une unité de mise en œuvre du projet aux côtés du ministère somalien de l’Environnement et du Changement climatique.

Ce document prévoit notamment des travaux sur les connaissances locales, le suivi-évaluation et l’alerte précoce communautaire dans quatre districts pilotes, ce qui confirme l’orientation du programme vers la résilience climatique et la préparation aux chocs futurs.