Pakistan : 14 nouveau-nés meurent dans l’incendie d’une nurserie à Islamabad

Le feu s'est déclaré au troisième étage de l'aile Mother and Child Health du Pakistan Institute of Medical Sciences, où au moins 15 nouveau-nés se trouvaient, selon les autorités et l'hôpital.

Un incendie déclenché tôt le 26 août 2026 dans la nurserie du Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), à Islamabad, a tué 14 nouveau-nés, selon les autorités et l’hôpital.

Le feu s’est déclaré au troisième étage de l’aile Mother and Child Health, également liée au service de gynécologie. Les sources solides consultées indiquent qu’au moins 15 nouveau-nés se trouvaient alors dans la nurserie et qu’un seul nourrisson a pu être sauvé.

Les secours ont déployé six camions de pompiers et quatre ambulances pour l’intervention d’urgence autour du principal hôpital public visé.

Le bureau du Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a annoncé qu’il avait ordonné une enquête immédiate et demandé l’identification des responsables.

Une commission d’enquête a reçu 24 heures pour établir la cause de l’incendie et évaluer les dispositifs de sécurité incendie de l’établissement.