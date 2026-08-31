Afrique du Sud : la NDB accorde un prêt de 405 millions $ pour des projets d’eau et de santé

La Nouvelle Banque de développement va financer un hôpital de 488 lits à Polokwane et un programme d'adduction d'eau desservant six municipalités du Limpopo et du Nord-Ouest, pour un total de 405 millions de dollars annoncé par le Trésor sud-africain.

La Nouvelle Banque de développement (NDB) a signé avec l’Afrique du Sud deux accords de prêt totalisant 405 millions de dollars destinés à financer un projet hospitalier et un programme d’approvisionnement en eau, a annoncé le Trésor national sud-africain vendredi 28 août 2026.

Le premier prêt, de 200 millions de dollars, financera la construction du Limpopo Central Hospital, un établissement tertiaire de 488 lits à Polokwane, chef-lieu de la province du Limpopo. Selon le Trésor, cet hôpital doit renforcer l’accès à des soins spécialisés dans une région confrontée à une demande croissante et à des infrastructures hospitalières vieillissantes.

Le second prêt, de 205 millions de dollars, est alloué au Magalies Bulk Water Supply Scheme, un programme d’adduction d’eau qui doit desservir environ deux millions d’habitants dans six municipalités des provinces du Limpopo et du Nord-Ouest : Bela-Bela, Modimolle-Mookgophong, Mogalakwena, Moretele, Moses Kotane et Rustenburg.

Le projet vise à combler un déficit actuel de 117 millions de litres par jour en ajoutant une capacité supplémentaire de 141 millions de litres par jour, dans une zone où la demande en eau dépasse déjà l’offre disponible, selon la fiche technique du projet publiée par la NDB.

Conditions de financement

Les deux prêts sont accordés sur une durée de dix ans, assortie d’un différé de remboursement de quatre ans, à un taux d’intérêt indexé sur le SOFR (Secured Overnight Financing Rate) majoré de 0,935 point de pourcentage, selon les modalités communiquées par le Trésor sud-africain.

Le volet eau du programme avait été approuvé par le conseil d’administration de la NDB dès le 25 décembre 2025. Son coût total inclut, outre le prêt de la banque, environ 4,35 milliards de rands apportés par des contributeurs locaux et des prêteurs commerciaux, précise la fiche du projet.

Un partenaire financier récurrent de Pretoria

Fondée en 2015 par les pays du groupe Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), la NDB a ouvert son capital à des pays non fondateurs à partir de 2021 et a multiplié ses engagements envers l’Afrique du Sud. La banque avait déjà signé, le 22 juillet 2025, un prêt de 7 milliards de rands (environ 398 millions de dollars) avec l’Agence sud-africaine des routes nationales (Sanral) pour moderniser des corridors routiers stratégiques, dont les routes N1, N2 et N3.

Le Trésor national a indiqué que ce nouveau financement s’inscrit dans les efforts du gouvernement pour renforcer les infrastructures publiques de santé et d’eau, alors que la part des réseaux d’eau sud-africains jugés en état critique est passée de 39 % en 2022 à 47 % en 2025.