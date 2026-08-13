RDC : la coalition C64 menace de relancer la mobilisation contre le projet de réforme constitutionnelle

À deux jours de l’expiration de son ultimatum, la coalition d’opposition C64 appelle le président Félix Tshisekedi à convoquer officiellement un dialogue national inclusif. Elle prévient qu’en l’absence d’avancées concrètes, elle mettra en œuvre les manifestations annoncées pour s’opposer à tout changement de la Constitution.

La coalition C64, présentée comme l’un des principaux regroupements de l’opposition en République démocratique du Congo (RDC), affirme qu’elle ne reportera plus sa mobilisation. Son ultimatum au chef de l’État expire le 15 août, date à laquelle elle attend des engagements précis sur l’organisation d’un dialogue destiné à répondre à la crise politique et sécuritaire.

Cette position a été réaffirmée à Kinshasa par Dieudonné Bolengetenge, secrétaire général d’Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi. Selon lui, le dialogue doit notamment permettre de préserver l’ordre constitutionnel actuel et de bloquer le projet de modification de la Constitution attribué au pouvoir.

« La finalité n’a pas changé : il s’agit d’empêcher le renversement de l’ordre constitutionnel en vigueur dans notre pays », a-t-il déclaré. Le responsable estime que le dialogue peut constituer un moyen d’atteindre cet objectif, mais qu’il ne doit pas être confondu avec la finalité politique poursuivie par l’opposition.

La C64 avait déjà annoncé des manifestations de grande ampleur avant de les repousser à la demande des confessions religieuses. Ces dernières tentent de maintenir un canal de discussion avec le président Félix Tshisekedi et de faciliter l’ouverture d’un dialogue national inclusif.

La désobéissance civile évoquée

Cette fois, Dieudonné Bolengetenge assure que la coalition ne reculera plus si aucune avancée significative n’est enregistrée avant le 15 août. La C64 devrait alors préciser les modalités des manifestations qu’elle entend organiser.

Le dirigeant d’Ensemble pour la République a également évoqué la possibilité d’appeler à la désobéissance civile. Il a exhorté le président Tshisekedi à privilégier, selon ses termes, « la voie de la vérité », en avertissant que la situation pourrait « aller très loin » si le pouvoir poursuivait son projet de réforme constitutionnelle.

L’opposition redoute notamment que la Constitution soit remplacée ou amendée pour répondre aux intérêts du pouvoir en place. Elle affirme que la population ne soutiendrait pas un texte élaboré « sur mesure », sans toutefois fournir d’éléments permettant de mesurer cette adhésion.

Les autorités congolaises n’ont pas, dans les informations disponibles, annoncé la convocation officielle du dialogue réclamé par la C64. Le calendrier et les modalités d’une éventuelle concertation restent donc à préciser.