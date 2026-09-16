Kelly Osbourne exclut toute réconciliation avec sa sœur Aimee

Kelly Osbourne affirme qu’aucune réconciliation n’est possible avec sa sœur Aimee, évoquant des différences profondes et un ressentiment ancien.

Kelly Osbourne a affirmé mardi 15 septembre qu’elle ne voyait aucune possibilité de réconciliation avec sa sœur aînée Aimee. Invitée du podcast We Need to Talk, la personnalité britannique a décrit une relation inexistante, marquée selon elle par de profondes différences et un ressentiment ancien.

Interrogée par Paul C. Brunson sur une éventuelle réconciliation, Kelly Osbourne a répondu par la négative. Dans l’entretien diffusé sur YouTube, elle a expliqué respecter et accepter sa sœur, tout en estimant qu’elles étaient trop différentes pour entretenir une relation.

Kelly Osbourne a comparé leurs personnalités à « l’huile et l’eau ». Elle a également affirmé avoir eu le sentiment qu’Aimee était gênée par sa famille, tout en précisant qu’elle ne pouvait pas connaître avec certitude les motivations de sa sœur.

La fille d’Ozzy et Sharon Osbourne a raconté avoir surtout grandi aux côtés de son frère Jack. Elle dit conserver du ressentiment de ne pas avoir connu la relation avec une grande sœur qu’elle espérait, une situation qu’elle présente comme l’une des plus difficiles de sa vie.

Aimee Osbourne avait choisi de ne pas apparaître dans The Osbournes, l’émission de téléréalité familiale diffusée au début des années 2000. Kelly a toutefois pris soin de ne pas parler en son nom sur ce choix, soulignant qu’elle souhaitait respecter sa vie privée.

Les propos ont été rapportés le 15 septembre par People et Entertainment Weekly. Les deux médias rappellent qu’en 2021, Kelly avait déjà indiqué qu’elle et Aimee ne se parlaient pas.

Aimee Osbourne n’a pas réagi publiquement à ces nouvelles déclarations. People indique avoir sollicité son commentaire.