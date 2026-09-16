Charlie Sheen retrouve Emilio Estevez et les stars de Young Guns

Charlie Sheen, Emilio Estevez, Kiefer Sutherland et plusieurs partenaires de « Young Guns » se sont retrouvés à Dallas, 38 ans après la sortie du western devenu culte.

Charlie Sheen et Emilio Estevez ont retrouvé Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Dermot Mulroney et plusieurs partenaires de Young Guns lors de la Fan Expo Dallas, samedi 12 septembre 2026. La photo réunit une grande partie du casting, 38 ans après la sortie du western.

Dermot Mulroney a publié les images le lendemain sur Instagram. Charlie Sheen, Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Casey Siemaszko et Mulroney y apparaissent ensemble, rejoints sur l’un des clichés par Terry O’Quinn.

La présence côte à côte de Charlie Sheen et Emilio Estevez a particulièrement retenu l’attention. Les deux frères s’affichent rarement ensemble lors d’événements publics, même s’ils ont toujours affirmé rester proches.

Dans le film sorti en août 1988, Emilio Estevez incarnait Billy the Kid tandis que Charlie Sheen jouait Richard « Dick » Brewer. Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Dermot Mulroney et Casey Siemaszko formaient avec eux le groupe des Regulators.

Young Guns avait rapporté 56 millions de dollars pour un budget estimé à 11 millions. Son succès avait conduit à la sortie de Young Guns II en 1990, avec une partie du casting original.

Les acteurs ont présenté leur réunion comme un moment de camaraderie et de souvenirs partagés. Mulroney a notamment raconté que les participants avaient confronté leurs souvenirs parfois différents du tournage et beaucoup ri pendant le week-end.

Emilio Estevez a par ailleurs indiqué qu’un troisième film, Young Guns 3: Dead or Alive, était en développement. Aucun calendrier de tournage ou de sortie, ni distribution définitive, n’a encore été annoncé.