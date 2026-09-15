Amanda Seyfried et Thomas Sadoski se séparent après neuf ans de mariage

Amanda Seyfried et Thomas Sadoski ont annoncé leur séparation le 15 septembre 2026, après neuf ans de mariage. Les deux acteurs, parents de deux enfants, assurent vouloir préserver leur lien familial.

Amanda Seyfried et Thomas Sadoski ont annoncé mardi 15 septembre 2026 leur séparation après neuf ans de mariage. Les deux acteurs, parents de deux enfants, expliquent être séparés depuis quelque temps et présentent cette décision comme la meilleure pour leur famille.

Dans une déclaration commune transmise à People, le couple ne précise ni la date exacte de la rupture ni les raisons qui l’ont provoquée. Amanda Seyfried et Thomas Sadoski insistent toutefois sur le lien familial qu’ils entendent conserver.

Les deux comédiens s’étaient rencontrés en 2015 sur les planches, pendant la production off-Broadway de The Way We Get By. Leur relation avait commencé l’année suivante, lorsqu’ils s’étaient retrouvés sur le tournage du film The Last Word.

Leur engagement avait été rendu public en septembre 2016. Ils s’étaient mariés discrètement en mars 2017, lors d’une cérémonie privée, avant d’accueillir leur fille Nina. Leur fils Thomas Jr. est né en 2020.

Amanda Seyfried et Thomas Sadoski avaient choisi de tenir leur vie familiale à l’écart des projecteurs. Ils vivaient avec leurs enfants dans une ferme de l’État de New York et évoquaient rarement leur couple en public.

En janvier 2026, l’actrice de Mamma Mia! avait encore salué le soutien de son mari à sa carrière et les sacrifices consentis pour leur famille. Thomas Sadoski avait de son côté régulièrement affiché son admiration pour le travail de son épouse.

Le communiqué du 15 septembre constitue leur première confirmation publique de la rupture. Il ne fait état d’aucune procédure de divorce et ne fournit aucun détail supplémentaire sur l’organisation familiale après la séparation.