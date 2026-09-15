Bénin, les leaders religieux mobilisés contre le financement du terrorisme

Les leaders et responsables d’organisations religieuses sont associés au dispositif béninois de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Réunis à Cotonou les 15 et 16 septembre 2026, ils sont appelés à renforcer la vigilance face aux flux financiers illicites et à l’extrémisme violent.

Des leaders et responsables d’organisations religieuses béninoises participent depuis mardi 15 septembre 2026 à Cotonou à un séminaire consacré à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La rencontre est organisée par le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), avec l’appui du gouvernement et de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

Le gouvernement indique que les travaux doivent renforcer la sensibilisation des communautés, le dialogue interreligieux et la coopération entre les organisations confessionnelles et les institutions publiques. Le ministre délégué chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Mama Cissé, a présidé l’ouverture du séminaire, auquel participent des responsables religieux et des acteurs du dispositif national de lutte contre les flux financiers illicites.

La rencontre intervient dans un contexte de hausse de l’activité de renseignement financier. Dans son rapport annuel 2025, la CENTIF indique avoir produit 154 notes de renseignement financier, soit une progression de 27 % par rapport à 2024. Sur ce total, 117 ont été transmises au Centre national d’investigations numériques, 18 à la Direction générale des Impôts, sept à la CRIET et 12 à d’autres autorités compétentes et services de renseignement.

La même année, la CENTIF a enregistré 529 déclarations d’opérations suspectes. Les dossiers liés à l’escroquerie et à la cybercriminalité représentaient 35,2 % des infractions sous-jacentes recensées, devant la fraude fiscale à 23,3 %. L’institution signale aussi l’apparition de schémas de blanchiment utilisant notamment les terminaux de paiement électronique et d’autres instruments financiers numériques.

Le rapport précise également que la CENTIF a exercé son droit d’opposition sur cinq opérations suspectes pour un montant total de 1,16 milliard de FCFA en 2025. Ces mesures conservatoires ont été prises afin d’empêcher la dissipation de fonds faisant l’objet d’indices sérieux de blanchiment, le temps de poursuivre les investigations.

À Cotonou, le président de la CENTIF, Abdou Rafiou Bello, a rappelé que le financement permet aux groupes terroristes de recruter, de se déplacer et de s’équiper. Le GIABA veut faire des responsables religieux des relais de prévention et de sensibilisation au sein de leurs communautés, tout en renforçant leur compréhension des risques liés aux flux financiers illicites.

Les travaux du séminaire doivent s’achever mercredi 16 septembre 2026.