Kate Middleton : William, pilier pour leurs enfants pendant sa maladie

Hospitalisée en janvier 2024, Kate Middleton a ensuite été contrainte de s’éloigner de la vie publique pendant près d’un an en raison d’un cancer. Durant cette période éprouvante, la princesse de Galles a pu s’appuyer sur le prince William, présent auprès de leur foyer et des enfants George, Charlotte et Louis.

Après avoir subi une importante intervention abdominale programmée de longue date, elle a été admise à la London Clinic le 16 janvier et est restée hospitalisée plusieurs semaines. Le couple et leurs enfants vivaient alors à Adelaide Cottage, sans personnel résidentiel, ce qui a entraîné une réorganisation du quotidien familial. Parallèlement, le roi Charles III faisait face lui aussi à un cancer.

En privé, William et Kate ont expliqué calmement la situation à leurs enfants afin de maintenir le plus possible une routine normale. Depuis son lit d’hôpital, la princesse a multiplié les appels vidéo avec George, Charlotte et Louis pour suivre leurs journées ; elle demandait notamment si « papa » avait pu leur préparer à manger durant son absence.

Le jour de l’annonce publique

La révélation de la maladie du roi, intervenue peu avant celle de Kate, a ajouté une dimension institutionnelle et personnelle à l’épreuve traversée par William, qui a dû gérer des responsabilités familiales et liées à la Couronne. Le 20 mars, le Daily Mirror a rapporté l’ouverture d’une enquête après des tentatives présumées d’accès non autorisé au dossier médical de la princesse ; cette enquête a été confirmée par le Bureau du commissaire à l’information.

Ayant entamé une chimiothérapie préventive, Kate Middleton s’est préparée à annoncer publiquement son cancer dans une vidéo. S’inspirant de la manière dont le roi Charles III avait fait preuve de transparence quelques semaines plus tôt, elle a travaillé le script avec sa sœur Pippa. Le message, enregistré dans le plus grand secret par une équipe de la BBC, montre la princesse assise sur un banc, vêtue d’un pull rayé et d’un jean, entourée de jonquilles.

La séquence a été diffusée à 18 heures lors du journal télévisé national. Dans cette intervention, elle évoque un « choc énorme » et « deux mois incroyablement difficiles pour toute notre famille ». La diffusion a provoqué une forte réaction émotionnelle au Royaume‑Uni et à l’étranger et a mis en lumière la volonté du couple de préserver l’enfance de George, Charlotte et Louis malgré cette épreuve.