Kate Middleton souriante lors de ses engagements officiels

De nouvelles pièces liées à l’affaire Epstein mettent une nouvelle fois en difficulté l’ancien duc d’York et Sarah Ferguson. Le ministère de la Justice des États-Unis a rendu public, vendredi 30 janvier, un lot de plus de trois millions de documents supplémentaires.

Parmi ces archives figurent notamment trois photographies troublantes qui semblent montrer Andrew Mountbatten-Windsor en compagnie d’une femme. Une image décrit un homme ressemblant au prince accroupi au-dessus d’une personne allongée sur le dos. Des échanges de courriels inclus dans la communication établissent également des contacts entre le frère du roi et Jeffrey Epstein, et montrent que le prince aurait invité le trafiquant à un dîner à Buckingham Palace, quelques jours après la fin de sa période d’assignation à résidence à la suite de sa condamnation pour crimes sexuels. Ghislaine Maxwell y est mentionnée comme également invitée.

Ces éléments renforcent les accusations de complicité visant Sarah Ferguson et le millionnaire. L’association qu’elle présidait, Sarah’s Trust, a annoncé sa fermeture : selon un porte-parole cité par le Daily Mail le lundi 2 février, la présidente et le conseil d’administration ont décidé, «à regret», de suspendre les activités de la fondation pour une durée indéterminée.

Malgré ces révélations, Catherine, princesse de Galles, a maintenu ses engagements officiels sans manifester d’effet visible. Le 3 février, elle a poursuivi une action de promotion de l’industrie textile britannique en se rendant au Pays de Galles, où elle a visité la filature Melin Tregwynt, spécialisée dans des tissus de laine aux motifs gallois traditionnels, puis Hiut Denim, une entreprise familiale de Cardigan qui fabrique des jeans au Royaume-Uni.

Kate Middleton et William à Forest Lodge… et on ne peut plus éloignés d’Andrew Mountbatten-Windsor !

Andrew Mountbatten-Windsor a été prié de quitter Royal Lodge pour s’installer à Marsh Farm, à l’ouest de Sandringham, ce qui le place à plusieurs centaines de kilomètres des autres membres de sa famille. Sa relocalisation à Sandringham, à près de trois heures de route de Windsor et de Forest Lodge où résident désormais le prince William et Kate Middleton, a été présentée comme un apaisement pour le prince et la princesse de Galles. Lors de leur dernière visite en Écosse, le couple avait été accusé d’avoir « couvert » l’ex-mari de Sarah Ferguson.

Article écrit en collaboration avec 6Médias