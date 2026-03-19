Karine Le Marchand : publication inquiétante évoquant une suspicion de crise cardiaque

Sur ses stories Instagram publiées le mercredi 18 mars 2026, Karine Le Marchand a annoncé l’hospitalisation en soins intensifs de son proche et collaborateur Éric Barbé, évoquant une « suspicion de crise cardiaque ». La présentatrice de M6, connue pour l’émission L’amour est dans le pré, a partagé des images et des messages alarmants qui ont rapidement circulé auprès de ses abonnés.

Les publications montrent Éric Barbé d’abord alité dans un établissement hospitalier, puis en train de monter dans un ascenseur accompagné d’un médecin, apparemment pour un transfert vers les soins intensifs. Dans l’une de ses stories, Karine Le Marchand indique l’avoir conduite elle‑même aux urgences, avec ces mots : « Je n’aurais pas dû me moquer, je viens de déposer mon Éric Barbé aux urgences ».

Elle précise la nature des craintes médicales en évoquant explicitement une suspicion de crise cardiaque, soulignant la gravité de la situation. Les images diffusées montrent un homme en état préoccupant mais tentant de garder le moral, selon le cadrage des photos publiées par l’animatrice.

Hospitalisation, rôle professionnel et ton employé par l’animatrice

Éric Barbé est présenté par Karine Le Marchand comme un collaborateur et ami de longue date, exerçant la fonction de chargé de casting au sein du groupe M6. Ce rôle consiste notamment à repérer et sélectionner des candidats pour les programmes, organiser des sessions de casting et coordonner les équipes impliquées dans le recrutement des participants. Sa présence récurrente auprès de la présentatrice dans l’univers de l’émission renforce la dimension personnelle du message publié.

Dans ses stories, Karine Le Marchand mêle inquiétude et humour — une tonalité qui la caractérise dans ses communications publiques. Après avoir exprimé son affection, elle écrit : « je t’aime mon Éric Barbé », avant de relativiser sur un ton familier : « mais ton absence te sera décomptée, faut pas déconner ». Ce mélange de gravité et de légèreté apparaît dans plusieurs visuels et commentaires publiés sur son compte.

La journaliste rapporte également que, malgré son hospitalisation en soins intensifs, Éric Barbé n’aurait pas interrompu ses activités professionnelles : selon les propos publiés par Karine Le Marchand, il continuerait d’envoyer des mails depuis son lit d’hôpital. Les photographies jointes aux stories montrent tour à tour le patient alité et un autre cliché le montrant accompagné d’un médecin, suggérant un transfert pour surveillance renforcée.

Karine Le Marchand a annoncé qu’elle tiendrait ses abonnés informés de l’évolution de l’état de santé d’Éric Barbé.