Jürgen Klopp: «Messi et Ronaldo restent les meilleurs du monde»

Impressionné par la longévité et l’influence de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Jürgen Klopp a rendu hommage aux deux légendes du football mondial. L’ancien entraîneur de Liverpool estime que les capitaines de l’Argentine et du Portugal continuent d’évoluer à un niveau exceptionnel lors de la Coupe du monde 2026.

L’ancien entraîneur de Liverpool FC, Jürgen Klopp, a une nouvelle fois rendu hommage à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qu’il considère comme les deux plus grands joueurs de leur génération. L’Allemand s’est notamment appuyé sur la longévité exceptionnelle des deux stars, qui continuent de briller sur la scène internationale à l’occasion de la Coupe du monde 2026.

Dans un entretien accordé à Tribal Football, Klopp a salué le talent unique de Messi ainsi que son incroyable efficacité devant le but, tout en soulignant la détermination et l’intensité dont fait preuve Ronaldo à 41 ans. « En tant que simple spectateur, il est impossible de ne pas être fasciné par ces joueurs. Ils dominent le football mondial depuis dix ou quinze ans et continuent d’évoluer à un niveau exceptionnel », a déclaré Klopp.

L’ancien technicien des Reds a également tenu à souligner la réaction du capitaine portugais après les critiques essuyées à l’issue de son premier match dans le tournoi. « Après cette rencontre, Cristiano Ronaldo a été fortement critiqué. Mais sa réponse sur le terrain, à 41 ans, avec une prestation pleine d’énergie et d’intensité, m’a particulièrement impressionné », a-t-il ajouté.

Klopp est ensuite revenu sur sa relation avec Messi. « Messi a eu la gentillesse de me compter parmi ses admirateurs. Même à 59 ans, j’ai réalisé à quel point un tel geste pouvait être spécial », a-t-il confié. Sur le plan statistique, Messi totalise désormais 18 buts en Coupe du monde au cours de sa carrière, tandis que Ronaldo en compte 10. Les deux légendes ont contribué à la qualification de l’Argentine et du Portugal pour la phase à élimination directe du tournoi.





