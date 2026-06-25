«Il est encore meilleur en dehors du terrain», Neymar rend hommage à Messi

Après le match du Brésil face à l’Écosse en Coupe du monde 2026, Neymar a tenu à saluer Lionel Messi, avec qui il a partagé les vestiaires du Barça et du PSG. L’attaquant brésilien a notamment adressé un message affectueux à son ancien coéquipier, qu’il décrit comme un ami proche.

L’attaquant brésilien Neymar a affiché son attachement à Lionel Messi, capitaine de l’Argentine et figure emblématique du football mondial. La star de Santos s’est exprimée au micro de DSPORTS après la rencontre du Brésil face à l’Écosse, disputée mercredi en Coupe du monde 2026. Âgé de 34 ans, Neymar a également profité de l’occasion pour adresser un message d’anniversaire à Messi, qui a fêté ses 39 ans au sein du camp de base de la sélection argentine.

Interrogé sur son ancien coéquipier, Neymar a déclaré : « Il est excellent sur le terrain, et encore meilleur en dehors. » « C’est un très bon ami à moi, et il sait à quel point je tiens à lui. » Les deux hommes ont partagé le même vestiaire au FC Barcelone puis au Paris Saint-Germain, forgeant une relation forte au fil des années.





