Julia Vignali dit « Pourquoi pas » à la chirurgie esthétique

Julia Vignali fête un cap personnel et professionnel deux ans et demi après avoir pris les rênes de l’émission Affaire conclue. L’animatrice, qui avait quitté Télématin pour relever ce défi, revient dans Le Figaro sur cette transition, le succès continu du programme et son rapport à l’âge et à l’image à la veille de ses 50 ans, célébrés le 13 juillet.

Le passage de témoin avec Sophie Davant était perçu comme un enjeu majeur : fidéliser les téléspectateurs et s’imposer à la tête d’un rendez‑vous déjà installé. Deux ans et demi après sa prise de fonction, Julia Vignali souligne que l’émission reste « un succès d’audience », une situation qu’elle vit comme une confirmation de son choix professionnel.

Interrogée sur son quotidien à l’animation, elle explique partager la curiosité des téléspectateurs pour les objets présentés et souligne l’apprentissage permanent que représente l’émission. Elle dit notamment : « Quand une personne vient présenter un objet, je me pose des questions : “C’est quoi ce truc ? Ça vient d’où ? Est‑ce que ça peut valoir cher ?” Les commissaires‑priseurs nous éclairent, donc j’apprends tous les jours, je ne perds pas mon temps devant un écran et je m’amuse ».

Un bilan personnel et professionnel marqué par l’apaisement et la curiosité

Le départ de Télématin pour animer Affaire conclue a représenté pour Julia Vignali un « virage décisif » dans sa carrière. Elle se déclare épanouie dans ce nouveau rôle et souligne l’importance d’être au bon endroit, tant sur le plan professionnel que privé. Dans l’entretien accordé au Figaro, elle qualifie son parcours de « chance folle » et se dit fière du chemin parcouru.

À l’occasion de son cinquantième anniversaire, elle exprime un rapport serein au vieillissement : « J’adore vieillir. Vieillir, c’est ne pas mourir ». Selon elle, vieillir bien rime avec alignement personnel et absence de regrets. Ce positionnement s’accompagne d’un regard apaisé sur l’apparence et la notoriété.

Exposée au regard public et aux commentaires sur les réseaux sociaux, Julia Vignali reconnaît avoir traversé des périodes de doute liées aux critiques. Elle assure toutefois que ces attaques anonymes l’atteignent de moins en moins : « Ce que les gens pensent de mon physique, surtout sur les réseaux sociaux, où ils sont cachés derrière un écran, je m’en fiche mais à un point… Du moment que je me sens bien dans mon corps, on peut me raconter ce qu’on veut, je suis imperméable à tout ».

Sur la question de la chirurgie esthétique et de la médecine esthétique, elle se montre pragmatique. Fan, selon ses mots, de la médecine esthétique, elle explique : « Dès que ce sera le moment, pourquoi pas. Si je peux éviter, j’éviterai. Je suis fan de médecine esthétique (…) Pour l’instant, je reste dans le naturel. Mais je comprends qu’une personnalité publique ait envie de bien vieillir. Quand je me plairai moins, j’irai voir des chirurgiens esthétiques, s’il n’y a que ça à faire ».