Julia Vignali : 11 000 euros par mois pour Affaire conclue

Julia Vignali, visage familier de France 2 et animatrice de l’émission de brocante Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre, fait l’objet de révélations sur sa rémunération et livre quelques confidences sur sa vie privée lors d’une récente apparition télévisée. Selon plusieurs médias, la présentatrice, qui a succédé à Sophie Davant, percevrait un salaire mensuel conséquent et demeure toutefois très discrète sur les détails de son contrat et de ses revenus.

Figure emblématique du paysage audiovisuel français, Julia Vignali a bâti sa carrière sur des rendez‑vous populaires. Après des passages remarqués dans des formats matinaux et de divertissement, elle a animé des émissions telles que Télématin et Le Meilleur Pâtissier. Depuis 2023, elle officie à la présentation d’Affaire conclue sur France 2, succédant à Sophie Davant, et s’est rapidement imposée auprès des fidèles du programme.

Sur le plan salarial, le magazine Pleine Vie avance un montant d’environ 11 000 euros par mois pour la présentation d’Affaire conclue. Le même article précise que l’animatrice ne serait pas rémunérée au cachet par émission, mais toucherait un salaire mensuel fixe, une formule présentée comme apportant une stabilité financière. Ces éléments ont été relayés par plusieurs titres, dont le témoignage de Mercotte dans Voici qui avait auparavant suggéré un écart de revenus en déclarant « Je ne gagne pas si bien ma vie que ça, pas autant que Julia Vignali ». La principale intéressée n’a, à ce jour, pas confirmé publiquement les montants évoqués.

Sur le plateau et en privé : relations, projets et confidences

Sur le plateau d’Affaire conclue, Julia Vignali apparaît en bonne entente avec l’équipe et les intervenants. Complice avec les acheteurs et les experts, elle n’hésite pas à user d’humour pour ponctuer les enchères et les expertises. Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, l’animatrice affirmait prendre un réel plaisir à animer le programme et à interagir avec les passionnés de brocante. En avril 2024, elle a présenté son premier prime time sur France 2, intitulé Affaire conclue : le duel des brocantes en régions, étape marquante de son parcours à la tête du format.

Parallèlement à sa carrière, Julia Vignali a parlé de sa vie personnelle lors d’une invitation sur le canapé de Michel Drucker, dans l’émission Vivement dimanche diffusée le dimanche 1er mars 2026. Elle a évoqué ses escapades régulières en Italie, pays qu’elle apprécie, et ses voyages en compagnie de son fils Luigi, né d’une précédente relation. À propos de leur pratique de la langue, elle a déclaré en souriant : « Je vais régulièrement en Italie avec mon fils », ajoutant qu’elle ne maîtrise pas la langue et plaisantant sur le prénom de l’enfant : « Mais il s’appelle Luigi donc il n’a pas de bol, il va être obligé de parler italien. Quand on s’appelle Luigi c’est obligatoire. »

Lors de cet entretien, Julia Vignali a également indiqué que ces périples leur permettent de « revenir sur la terre de nos ancêtres », formulation reprise telle quelle au cours de l’échange télévisé.