Julia Paredes répond aux critiques de Matthieu Delormeau sur les influenceurs

Sur le plateau de Tout beau, tout neuf cette semaine, une discussion sur la présence croissante d’influenceurs français à Dubaï a dégénéré en incident médiatique impliquant plusieurs personnalités. Les échanges ont abordé les motifs de l’expatriation — sécurité, fiscalité — et ont été marqués par des déclarations polémiques de Maeva Ghennam, suivies d’une vive réplique de Matthieu Delormeau et d’un face-à-face tendu avec Julia Paredes.

Lors de l’émission, Maeva Ghennam a déclaré avoir redouté pour sa sécurité en évoquant la menace d’un conflit, demandant un rapatriement en France: « Si jamais il y a une grande guerre, il faut partir. On est Français. La France, protégez-nous (…) J’ai crié comme une hystérique. On a trop bien vu les missile », a-t-elle affirmé, provoquant une réaction immédiate sur les réseaux sociaux.

Ces propos ont alimenté le débat sur la responsabilité des Français installés à l’étranger, et en particulier des influenceurs qui, selon certains chroniqueurs, profiteraient d’un cadre fiscal avantageux loin de l’hexagone. Sur le plateau de W9, Matthieu Delormeau a exprimé son hostilité aux Émirats arabes unis et formulé une critique générale: « La nationalité française, ça veut dire participer à la croissance d’un pays ou faire quelque chose pour lui. » Il a ensuite ajouté: « Une nationalité, ça n’est pas se barrer à l’étranger, ne pas payer d’impôts, ne rien faire et quand tout à coup la guerre éclate, se dire :’Ça me revient : en fait, je suis Français’. »

Clash public entre Matthieu Delormeau et Julia Paredes

Invitée sur le même plateau, Julia Paredes a contesté la généralisation visant les influenceurs à Dubaï, en rappelant que tous n’avaient pas les mêmes parcours ni les mêmes motivations. Matthieu Delormeau est resté sur sa position, l’accusant d’avoir quitté la France pour des raisons fiscales. Julia Paredes a répondu en évoquant ses invitations antérieures: « On est déjà venus sur ton plateau, tu étais bien content de recevoir des Dubaïotes », soulignant des liens professionnels passés.

La tension s’est poursuivie lorsque Delormeau a repris des éléments de son passé médiatique pour relativiser la notoriété actuelle de la jeune femme: « Pardon, à cette époque-là ma chérie, c’est moi qui vous lançais un petit peu. Vous aviez une chronique, vous n’étiez pas connus comme aujourd’hui, vous ne gagniez pas 300 000 euros par mois… S’il y en a un qui doit remercier l’autre ma chérie, ce n’est pas moi. »

Quelques jours après l’altercation diffusée en direct, Julia Paredes a publié une photo la montrant aux côtés de Matthieu Delormeau et de Benoît Dubois, qu’elle a accompagnée d’un message conciliant: « Oui un jour on était « copains » avant d’être qu’une influenceuse de Dubaï, tu me trouvais pourtant cool et sympa. Sans rancune #peaceandlove. »

Dans une déclaration publiée ensuite, elle a reconnu s’être attendue aux critiques: « Effectivement je m’en suis pris plein la tête après honnêtement je m’y attendais. Parce que je sais qu’on est très mal vus. Beaucoup de chroniqueurs ont des avis bien tranchés sur le sujet des influenceurs à Dubaï donc évidemment je m’attendais à ça. » Elle a ajouté que, selon elle, le sujet principal pour certains intervenants, dont Matthieu Delormeau, était les impôts.