Journée internationale de l’Identité: l’ANIP offre la gratuité de plusieurs services

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale de l’Identité, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) lance une opération spéciale de gratuité sur plusieurs services essentiels.

Du 13 au 16 septembre, les citoyens pourront bénéficier de prestations sans frais dans les Guichets uniques de protection sociale (GUPS), ainsi que dans des établissements scolaires et collèges ciblés.

Des services variés et accessibles

Pendant ces quatre jours, les usagers auront la possibilité de :

-s’enrôler au RAVIP (Recensement administratif à vocation d’identification de la population),

-obtenir un certificat du numéro personnel d’identification,

-retirer leur CIP,

-recevoir un acte de naissance sécurisé,

-mettre à jour leurs informations personnelles (numéro de téléphone, photo, signature).

Pour ceux qui ne pourront pas se rendre dans les sites physiques, l’ANIP a prévu un accès à distance via ses plateformes numériques. À travers le portail eservices.anip.bj et l’application mobile ANIP BJ, il sera possible de demander le certificat d’identification personnelle (CIP) ou l’acte de naissance sécurisé.

Une identité sécurisée pour des droits garantis

En partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, l’ANIP encourage tous les citoyens à profiter de cette campagne exceptionnelle.

Selon l’institution, disposer d’un dossier d’identification complet constitue un préalable indispensable pour sécuriser son identité et garantir l’accès aux droits et aux services publics.