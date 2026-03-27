Journée FIFA mars 2026: le Nigeria déjoue les «missiles balistiques» de l’Iran

Portés par Moses Simon et Akor Adams, les Super Eagles du Nigeria se sont imposés face à l’Iran (2-1) ce vendredi en Turquie (2-1) et lancent parfaitement leur tournoi amical international.

Le Nigeria a dominé l’Iran (2-1) ce vendredi après-midi à Antalya, en Turquie, dans le cadre de la journée FIFA de mars 2026 Malgré les absences notables de Victor Osimhen et de Stanley Nwabali, le sélectionneur Eric Chelle avait aligné une formation compétitive. Un choix rapidement validé sur le terrain.

Dès la 6e minute, Moses Simon lançait les siens, au terme d’une percée incisive conclue avec sang-froid. Au retour des vestiaires, les Super Eagles faisaient le break grâce à Akor Adams, bien servi après un travail remarquable de Ademola Lookman. L’attaquant Mehdi Taremi réduisait ensuite l’écart pour l’Iran, sans toutefois inverser la dynamique de la rencontre.

Ce succès permet au Nigeria de lancer idéalement sa trêve internationale, dans le cadre d’un tournoi amical réunissant également la Jordanie et le Costa Rica. Les Super Eagles enchaîneront mardi face à la Jordanie..