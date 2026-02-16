Journée FIFA: le Bénin face à la Guinée et la Palestine en mars

Portés par leur dynamique post-CAN, Steve Mounié et les siens retrouvent la sélection en mars pour deux amicaux face à la Guinée et à la Palestine.

Le retour aux affaires approche pour les Guépards. Après une CAN aboutie qui a ravivé l’enthousiasme autour de la sélection, Steve Mounié et ses partenaires se retrouvent lors de la fenêtre FIFA de mars pour deux rencontres amicales à fort enjeu.

Au programme : une opposition contre la Guinée, puis un duel face à la Palestine. Les deux matches se disputeront au Maroc, terre d’accueil régulière de la sélection béninoise ces dernières années, devenue un point d’ancrage logistique et sportif.

Consolider les acquis

Pour le sélectionneur Gernot Rohr, l’objectif est clair : prolonger l’élan né de la CAN et renforcer les automatismes. Ce rassemblement doit permettre d’évaluer l’état de forme du groupe, d’intégrer d’éventuels ajustements et de tester des options tactiques avant les prochaines échéances qualificatives.

Au-delà du résultat, l’encadrement vise la cohésion et la continuité. Dans une période charnière, ces deux affiches serviront de baromètre pour mesurer la capacité des Guépards à confirmer leur progression et à transformer l’enthousiasme en constance.