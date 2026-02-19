Josiane Balasko surprise lors d’un dîner avec Epstein et Jack Lang

La publication de plusieurs millions de documents liés à Jeffrey Epstein relance les interrogations en France : les noms de Jack Lang et de sa fille Caroline figurent parmi les plus récurrents, entraînant démissions, perquisitions et une enquête du Parquet national financier. Parallèlement, la réalisatrice Josiane Balasko apparaît dans les fichiers comme ayant rencontré le financier à deux reprises en 2013.

Les quelque 3 millions de fichiers rendus publics alimentent depuis plusieurs semaines une intense couverture médiatique et numérique. Ces documents mettent en lumière des connexions entre le financier américain et diverses personnalités internationales, dont des membres de la famille Lang. Jack Lang, ancien ministre de la Culture, a reconnu des relations avec Jeffrey Epstein tout en rejetant toute implication dans les actes reprochés au milliardaire. Sous la pression médiatique et judiciaire, il a démissionné de la présidence de l’Institut du Monde Arabe (IMA), poste qu’il occupait.

La tempête touche aussi la sphère associative : Caroline Lang a quitté son siège au conseil d’administration du Refuge. En parallèle, le Parquet national financier (PNF) — le parquet spécialisé dans la répression des atteintes à la probité et des infractions financières — a ouvert une enquête pour fraude fiscale aggravée, et des perquisitions ont été menées au siège de l’IMA dans le cadre de ces investigations. Jack Lang affirme n’avoir « rien à cacher » et a souhaité apporter des éléments publics sur ses revenus pour faire la transparence.

Le clan Lang dans l’œil du cyclone

Pour répondre aux questions sur ses liens financiers, Jack Lang a accepté une interview publiée le 15 février dans La Tribune Dimanche. Il y réaffirme que « jamais, jamais dans ma vie l’argent n’a été un moteur », se présentant avant tout comme un acteur passionné de culture. Pour étayer ses propos, il a communiqué le montant de sa rémunération à la tête de l’IMA : 5 200 euros nets par mois. Il ajoute que, selon la Cour des comptes, cette rémunération figurait parmi les plus modestes des présidences d’institutions culturelles.

Sur le volet des financements, des éléments publiés mettent en avant des rumeurs selon lesquelles Jeffrey Epstein aurait versé environ 58 000 dollars à une association liée à la « promotion de la politique culturelle nationale » portée par Jack Lang. L’ex-ministre a été conduit à préciser sa situation financière pour couper court aux spéculations sur d’éventuels avantages indus : il communique salaire et assigne au registre public une posture de transparence face aux investigations en cours.

Le dossier Epstein a aussi entraîné des révélations sur des rencontres sociales mettant en scène des personnalités du spectacle. D’après Le Figaro, la comédienne et réalisatrice Josiane Balasko a partagé deux dîners avec Jeffrey Epstein en 2013, lors de soirées organisées chez Sophie Dumesnil. Ces présentations auraient été faites par Caroline Lang. Dans ses descriptions, Caroline qualifie Balasko d’« anti pin-up », évoquant son caractère et mentionnant que celle-ci était mariée à George Aguilar, présenté comme « un acteur apache originaire du Michigan ». Après une seconde invitation, Caroline Lang aurait envoyé un message rapporté dans les documents : « Mon père est content de te voir, le dossier caritatif avance ». Aucune précision sur la nature de ce « dossier caritatif » n’a été fournie dans les fichiers consultés.