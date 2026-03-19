Josiane Balasko partage sur Instagram le post «Les casseroles de Rachida Dati»

Le 19 mars, la comédienne Josiane Balasko a publié sur son compte Instagram un message ciblant la candidate LR à la mairie de Paris, Rachida Dati, en relayant un article intitulé « Les casseroles de Rachida Dati ». L’attaque intervient à trois jours du second tour des municipales dans la capitale, programmé le 22 mars, après un premier tour tenu le 15 mars lors duquel Emmanuel Grégoire est arrivé en tête avec près de 38 % des voix et Rachida Dati a obtenu un peu plus de 25 %.

Les municipales du 15 mars ont vu l’élection dès le premier tour de 33 000 maires sur l’ensemble du territoire, mais plusieurs grandes villes restent concernées par un second tour, dont Paris. Dans la capitale, Rachida Dati s’est dite déterminée à « tourner la page de 25 ans de gauche à Paris » et a renforcé sa position en obtenant le soutien de personnalités politiques : Pierre-Yves Bournazel s’est retiré de la course pour s’allier à elle et Sarah Knafo (Reconquête) a également renoncé à concourir, évoquant un « sens des responsabilités ».

Sur les réseaux sociaux, la campagne parisienne suscite réactions et polémiques, parmi lesquelles celle de Josiane Balasko, qui montre clairement son opposition à Rachida Dati à quelques jours du second tour.

Josiane Balasko vise Rachida Dati sur Instagram

Dans sa publication du 19 mars, la comédienne de 75 ans a partagé un post du média Bon Pote listant plusieurs éléments présentés comme des « casseroles » concernant Rachida Dati. Le contenu relayé évoque, entre autres, des soupçons de liens avec des intérêts étrangers et économiques : des mentions de potentielles corruptions impliquant Carlos Ghosn, GDF‑Suez, le Qatar, Orange et l’Azerbaïdjan.

Le relais de Balasko reprend aussi des accusations portant sur des biens présumés non déclarés à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), ainsi que des allégations concernant une possible implication dans la détention d’un Français au Qatar. Ces éléments figurent dans le post partagé mais sont présentés comme des accusations ou des soupçons dans le contenu relayé.

Josiane Balasko, figure connue du monde du spectacle et mère de l’actrice Marilou Berry, n’en est pas à sa première prise de position publique sur des sujets politiques. Ancienne membre du Splendid, elle s’est engagée à plusieurs reprises dans l’arène politique : elle a soutenu François Hollande en 2012, apporté son soutien au PCF lors des législatives de 2017 et participé en 2024 à un rassemblement place de la République contre l’extrême droite et le Rassemblement national.

Sur le plan artistique, la comédienne est également active : elle est actuellement à l’affiche de la pièce Ça, c’est l’amour, selon les informations relayées dans les contenus partagés.