John Bolton inculpé aux États-Unis, l’ex-conseiller de Trump devenu détracteur

En Brève

John Bolton, 76 ans, ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump lors de son premier mandat, a été inculpé jeudi par un jury du Maryland, près de Washington, devenant ainsi la troisième personnalité ciblée par le président américain à être mise en examen depuis son retour à la Maison-Blanche, rapportent des médias américains. Les charges n’étaient pas connues immédiatement; l’inculpation intervient après une perquisition du FBI en août au domicile et au bureau de M. Bolton, motivée, selon des documents judiciaires, par des soupçons de violation de la loi sur l’espionnage.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ