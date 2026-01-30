John Barry et Jane Birkin : pourquoi leur relation n’a pas duré

John Barry est mort le 30 janvier 2011. Compositeur britannico-américain né à York en 1933, il a signé certaines des bandes originales les plus reconnaissables du XXe siècle, de la saga James Bond à Out of Africa et Danse avec les loups. Sa courte union avec Jane Birkin, célébrée en 1965 et déjà fragilisée au moment de la naissance de leur fille Kate en 1967, a marqué durablement la trajectoire personnelle des protagonistes.

Fils d’un exploitant de salles à York, John Barry s’est rapidement immergé dans l’univers du cinéma et de la musique. Après son service militaire, durant lequel il s’initie au jazz et se perfectionne à la trompette, il fonde les John Barry Seven. Ce groupe pop-jazz lui ouvre les studios londoniens et forge un style qui mêle mélodies amples et arrangements orchestraux, signature qui accompagnera sa montée vers Hollywood.

Jane Birkin, alors très jeune et lancée dans une carrière artistique naissante, épouse John Barry en 1965. Le couple affiche un décalage d’âge de treize ans. Leur fille, Kate Barry, naît en 1967, année qui voit également s’achever l’union des deux artistes. À plusieurs reprises, Jane Birkin évoquera plus tard la souffrance vécue durant cette période : nuits d’angoisse, recours aux somnifères et sentiment d’inadéquation. Elle se qualifiera elle-même de « femme-enfant » de 17 ans et dénoncera l’absence affective et la froideur dont elle dit avoir souffert.

Carrières et trajectoires après la séparation

Au moment de leur séparation, John Barry est engagé dans une carrière internationale soutenue par ses collaborations aux films de James Bond et d’autres productions majeures. Son rythme de travail et ses obligations de compositeur, notamment en studio, restreignent sa disponibilité pour la vie familiale. Jane Birkin, de son côté, poursuivra sa carrière artistique et entretiendra des liens affectifs avec d’autres personnalités du milieu culturel.

Jane Birkin évoquera aussi des épisodes d’infidélité et un climat affectif froid au sein du foyer, des éléments qu’elle rapporte dans ses écrits et interviews. Le mariage n’aura, selon les éléments disponibles, duré que trois ans mais laissera des séquelles psychologiques pour l’actrice et chanteuse.

Leur fille, Kate Barry, deviendra photographe et grandira entre plusieurs figures masculines présentes dans sa vie, dont Serge Gainsbourg et Jacques Doillon, tout en conservant un lien avec son père. Kate Barry est décédée en 2013 à Paris.

John Barry continuera sa carrière musicale après cette période personnelle tumultueuse, se remariant et menant une partie de sa vie aux États‑Unis. Récompensé à plusieurs reprises par l’industrie cinématographique, il demeure reconnu pour l’élégance et l’ampleur orchestrale de ses partitions. John Barry est décédé le 30 janvier 2011.