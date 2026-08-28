Népal : le bilan de la crue à la frontière chinoise monte à 469 morts

La police népalaise a annoncé vendredi une nouvelle hausse du nombre de victimes, tandis que l'autorité de gestion des catastrophes recensait encore 977 disparus et 3 253 personnes secourues.

Le bilan de la crue éclair qui a ravagé mercredi 26 août la région frontalière entre le Népal et la Chine est monté à 469 morts au Népal vendredi matin, selon la police népalaise, alors que les secours poursuivent leurs opérations dans plusieurs districts du nord du pays.

La police a indiqué que les corps retrouvés avaient été recensés à Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan, Gorkha, Tanahun, Nawalparasi Est et Nawalparasi Ouest, ce qui illustre l’étendue des dégâts provoqués par la catastrophe.

L’autorité népalaise de gestion des catastrophes faisait également état vendredi matin de 977 disparus et de 3 253 personnes secourues, des chiffres qui montrent que la recherche des victimes et l’assistance aux habitants restaient massives deux jours après la crue.

De l’autre côté de la frontière, le secteur de Gyirong, au Tibet, comptait 3 morts et 558 disparus, dont 260 étrangers, selon le dernier bilan arrêté jeudi matin par les autorités locales.

La catastrophe a touché mercredi les zones de Rasuwa et Nuwakot, côté népalais, ainsi que Gyirong, côté tibétain, sur cet axe frontalier himalayen entre les deux pays.

L’OMS au Népal a annoncé le 26 août l’envoi de médicaments d’urgence et de tentes polyvalentes pour soutenir la prise en charge médicale dans les zones touchées.