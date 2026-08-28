Enrico Macias a vendu sa villa de Saint-Tropez sur fond de litige avec Landsbanki Luxembourg

La Tribune Dimanche rapporte que le chanteur s’est résolu à céder en 2025 cette propriété donnée en garantie d’un prêt de 35 millions d’euros contracté en 2007 auprès de Landsbanki Luxembourg.

La Tribune Dimanche rapporte qu’Enrico Macias a vendu en 2025 sa villa de Saint-Tropez pour parvenir à un accord avec les liquidateurs de Landsbanki Luxembourg, après un litige né d’un prêt de 35 millions d’euros contracté en 2007.

Sur cette somme, 9 millions d’euros ont été versés au couple et 26 millions ont été placés dans des contrats d’assurance-vie ou d’autres supports financiers liés à l’opération.

Après une condamnation de première instance en 2014 et une confirmation en appel en 2017, la justice luxembourgeoise a confirmé en mars 2019 qu’Enrico Macias devait rembourser environ 30 millions d’euros.

Le volet pénal en France s’est, lui, soldé par une relaxe de Landsbanki Luxembourg le 28 août 2017, relaxe confirmée par la cour d’appel de Paris le 31 janvier 2020.

La Tribune Dimanche situe l’achat de cette villa en 1973, bien avant le prêt qui l’avait placée au cœur du litige.