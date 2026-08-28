Bénin: de retour de la Gaani, un camion chargé de chevaux fait un mort et plusieurs blessés dans un accident à N’Dali

Un grave accident de la circulation s’est produit ce jeudi à hauteur de Boko, dans l’arrondissement de Sirarou (commune de N’Dali).

Un camion transportant des cavaliers, des chevaux ainsi que plusieurs passagers revenant des festivités de la Gaani à Nikki s’est renversé dans un ravin.

​D’après les précisions fournies par le chef de l’arrondissement de Sirarou, Alidou Tamou Orou Yorou, à Fraternité fm, le drame est survenu lors d’une manœuvre de dépassement entre deux poids lourds.

La survenue d’un véhicule léger en sens inverse a contraint les conducteurs à se rabattre d’urgence. En tentant de se déporter pour céder le passage, le camion transportant les cavaliers a quitté la chaussée avant d’effectuer une sortie de route mortelle.

​Le bilan provisoire fait état d’un décès et de nombreux blessés. Neuf personnes ont été rapidement admises à l’hôpital de Boko pour y recevoir des soins d’urgence, tandis que les victimes présentant les traumatismes les plus sévères ont été évacuées vers le Centre hospitalier universitaire départemental (CHUD) du Borgou, à Parakou.

​Sur le terrain, les agents de la Police républicaine et les secouristes de l’antenne départementale de la protection civile du Borgou se sont mobilisés pour secourir les accidentés et sécuriser la zone.

​Cet accident survient dans un contexte de forte affluence liée aux retours de la fête traditionnelle de la Gaani. D’importants ralentissements et un stationnement dense de poids lourds sont actuellement signalés aux abords du péage de Sirarou. Les autorités locales appellent l’ensemble des usagers de la route à réduire leur vitesse et à faire preuve d’une prudence accrue dans le secteur.