Népal : alerte maintenue après le débordement d’un lac de barrage au Tibet

Les autorités ont maintenu vendredi une vigilance en aval du Bhote Koshi, après des signalements de débordement d’un lac formé par des débris sur le versant tibétain, dans une zone déjà ravagée par la crue du 26 août.

Les autorités népalaises ont maintenu vendredi 28 août une alerte aux inondations en aval du Bhote Koshi, après des signalements de débordement d’un lac de barrage formé par des débris sur le versant tibétain, alors que la région de Rasuwa venait d’être frappée deux jours plus tôt par une crue meurtrière.

Le 27 août, l’Autorité népalaise de gestion des catastrophes avait averti qu’un lac né de l’accumulation de débris montait rapidement et risquait de rompre, ce qui a conduit les riverains, les équipes de secours et les usagers des axes exposés à se tenir prêts en aval jusqu’à Muglin.

La crue initiale du 26 août avait touché le corridor du Bhote Koshi à Rasuwa après un effondrement glaciaire sur le versant tibétain, déclenchant des alertes hydrologiques tout au long de la vallée.

Vendredi, les opérations de secours, notamment par hélicoptère, ont été suspendues temporairement à Rasuwa par crainte d’une nouvelle vague d’eau en provenance de l’amont.

Associated Press rapportait le 28 août un bilan d’au moins 469 morts au Népal et plus de 1 500 disparus dans les deux pays, signe qu’une nouvelle montée des eaux pourrait encore compliquer les recherches.