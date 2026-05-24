Jennifer Aniston : ses soins capillaires disponibles en France

Jennifer Aniston, connue pour ses brushings iconiques et la « coupe Rachel », signe avec Lolavie une ligne de soins capillaires naturels désormais disponible en France chez Nocibé, permettant aux consommateurs d’accéder aux produits vantés par l’actrice pour entretenir une chevelure brillante et disciplinée.

Révélée au grand public par la série Friends, Jennifer Aniston a marqué plusieurs générations par son style capillaire. Sa chevelure, souvent citée comme référence de coiffure, a nourri l’intérêt pour les routines et produits utilisés par l’actrice au fil de sa carrière.

Lancée en 2021, la marque Lolavie propose une gamme complète pensée pour le soin quotidien et la réparation de la fibre capillaire. Conçue autour d’ingrédients d’origine naturelle et d’extraits végétaux, elle vise à offrir des solutions adaptées aux besoins variés des cheveux sans recourir à des formules agressives.

Disponibilité en France et présentation de la gamme

Les produits Lolavie sont aujourd’hui commercialisés dans les magasins Nocibé en France. La gamme comporte 16 références couvrant l’essentiel des routines capillaires : shampooings, après‑shampooings, sérums, un gommage pour le cuir chevelu et une brosse plate destinée au démêlage des cheveux mouillés. Chaque produit est présenté comme formulé pour respecter la fibre capillaire tout en apportant des résultats visibles.

Parmi les éléments mis en avant par la marque, le gommage pour le cuir chevelu occupe une place centrale. Dans une interview accordée au magazine américain InStyle, Jennifer Aniston a évoqué une fragilisation de ses cheveux à partir de la quarantaine et a rendu hommage à ce soin en déclarant qu’il avait contribué à une repousse plus soutenue.

Le gommage est décrit comme un produit éliminant impuretés, excès de sébum et résidus de produits, actions susceptibles de rééquilibrer le cuir chevelu. Selon les explications fournies par la marque et reprises par l’actrice, ce nettoyage ciblé favoriserait un environnement plus propice à la croissance capillaire.

La logique de Lolavie s’appuie sur un principe souvent rappelé par les spécialistes : la santé des cheveux dépend en grande partie de l’état du cuir chevelu. Un cuir chevelu débarrassé des dépôts indésirables permettrait une meilleure circulation des nutriments jusqu’aux follicules, contribuant ainsi à des fibres capillaires plus fortes, plus denses et plus brillantes.

La commercialisation chez Nocibé offre aux consommateurs français l’accès direct à l’ensemble des références de la marque, sans précision supplémentaire sur les points de vente ou les modalités d’approvisionnement au-delà des boutiques de l’enseigne.