Jean-Luc Reichmann critiqué pour avoir promu Léo Mattéi dans Les 12 Coups de midi

Jeudi 19 février 2026, Jean‑Luc Reichmann a animé une nouvelle édition des 12 Coups de midi sur TF1 avant de promouvoir, en direct, l’épisode du soir de sa série Léo Mattéi, brigade des mineurs diffusé à 21 h 10, provoquant un vif mécontentement sur les réseaux sociaux. L’animateur a invité l’actrice Vanessa Demouy, présente dans l’intrigue du soir, et a consacré plusieurs minutes à vanter son interprétation et la longévité du feuilleton, qui cartonne depuis 2013.

Durant l’émission de midi, Jean‑Luc Reichmann a d’abord présenté Vanessa Demouy – l’ex‑compagne de Philippe Lellouche selon les présentations publiques – en la qualifiant de « talent à l’état pur » et en rappelant qu’elle fait désormais partie de la « famille » de Léo Mattéi. Le présentateur a expliqué le rôle de l’actrice dans l’épisode diffusé le soir même, multipliant les marques de valorisation de la distribution et de la série au cours du numéro habituel du jeu.

La séquence promotionnelle, jugée longue par une partie des téléspectateurs, a suscité des réactions hostiles sur la plateforme X et d’autres réseaux sociaux, plusieurs internautes estimant que l’autopromotion empiétait sur le déroulé du jeu. Parmi les messages relayés figurent des reproches directs : « Je regarde le jeu, pas Léo Mattéi« , « C’est un jeu ou une pub pour la série ?« , ou encore « Y’en a marre qu’on nous impose cette merde de Léo Mattéi dans les 12 coups les midis. Ça n’a rien a foutre dans cette émission« . Quelques commentaires ont également comparé la posture de Reichmann à celle d’autres présentateurs, citant notamment Cyril Féraud.

Un maître de midi qui se démarque malgré les critiques envers Jean‑Luc Reichmann

Malgré la polémique liée à la promotion de la série, l’émission a connu un événement marquant : Cyprien, candidat de 22 ans, a remporté sa 153e victoire ce même jour, devenant ainsi le cinquième plus grand champion de l’histoire du programme. Cette performance lui permet de dépasser en nombre de victoires Paul El Kharrat, tout en restant encore loin du record détenu par Émilien.

Les chiffres partagés autour de la performance de Cyprien ont été relayés et commentés par les comptes suivis par les fans du jeu, qui ont salué son parcours et sa longévité dans l’émission. Les retours positifs des internautes sur la progression et les succès du candidat ont été publiés en parallèle des critiques adressées à la séquence promotionnelle.

La programmation du jour sur TF1 a donc combiné, pour un même animateur, l’animation du jeu quotidien et la mise en avant d’un épisode de série en prime time, déclenchant des débats sur la frontière entre contenu éditorial et promotion au sein d’une émission de divertissement.