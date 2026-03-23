Jean-Jacques Goldman : le « bébé » de sa chanson Vanessa est l’épouse de Philippe Lellouche

Jean-Jacques Goldman est au cœur d’une surprenante confidence dévoilée le 18 mars sur le podcast Coloscopie animé par Laurent Baffie : la femme de Philippe Lellouche, Vanessa, serait le “bébé” évoqué par la chanson “Elle a fait un bébé toute seule”, sortie en 1987. Lellouche a précisé le lien familial et professionnel entre sa belle-famille et l’auteur-compositeur, expliquant l’origine intime de ce tube inspiré par une proche de Goldman.

Artiste discret et toujours très écouté, Jean-Jacques Goldman, âgé de 74 ans, vit retiré dans le sud de la France. Ses titres restent omniprésents sur les ondes : Parmi eux, Comme toi, Quand la musique est bonne, Je marche seul, Je te donne, Envole-moi et La chanson des Restos. Sa capacité à transformer des épisodes de vie en chansons a façonné sa réputation et nourrit encore l’intérêt du public pour ses paroles et leurs sources d’inspiration.

La chanson Elle a fait un bébé toute seule, parue en 1987, trouve son origine, selon Philippe Lellouche, dans le parcours d’une collaboratrice proche de Goldman qui a choisi d’élever un enfant sans le soutien du père. Lellouche affirme que cette personne est la mère de sa femme Vanessa, et que Goldman a écrit le titre en pensant à elle et à une connaissance dans la même situation. Selon lui, le “bébé” chanté par Goldman correspond donc à sa compagne.

Philippe Lellouche : l’histoire peu commune de Vanessa

Sur le podcast, Philippe Lellouche a rappelé que la mère de Vanessa était attachée de presse et que, à l’époque, elle travaillait pour Jean-Jacques Goldman. “C’était l’attachée de presse de Jean-Jacques Goldman et son ami”, a-t-il expliqué, précisant que les deux continuent de se parler régulièrement. Il a raconté que, ayant décidé d’avoir un enfant seule, cette femme l’a fait “avec un type qui apparemment n’en voulait pas”, et que Goldman a relayé son histoire dans la chanson.

Philippe Lellouche, qui célèbrera ses 60 ans le 30 mars, a apporté ces précisions au fil de l’émission animée par Laurent Baffie. Il a également évoqué sa vie de famille : il et Vanessa sont parents d’une petite Maddie, née le 17 juillet 2018. Il s’agit du quatrième enfant du comédien, déjà père de Sam, Solal et Sharlie issus d’unions précédentes.

Quant à Vanessa, présentée sous le nom de Vanessa Boisjean dans les milieux professionnels, elle exerce comme maquilleuse et coiffeuse pour le cinéma et la télévision. Son travail l’a menée sur des productions comme l’émission Danse avec les stars sur TF1 et auprès d’artistes tels que Marc Lavoine et Élodie Frégé, selon les éléments cités par Philippe Lellouche lors de l’intervention.