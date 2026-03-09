Jean Dujardin revient sur sa première rencontre avec Éric et Ramzy

Jean Dujardin fera son retour sur les écrans le 18 mars avec Les Rayons et les Ombres, un drame historique signé Xavier Giannoli qui met en scène Nastya Golubeva et August Diehl et retrace, pendant la Seconde Guerre mondiale, le destin réel de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille entraînés dans la collaboration. L’annonce intervient après la performance saluée de l’acteur dans L’Homme qui rétrécit (2025) et s’inscrit au coeur d’une longue interview donnée à Brut sur YouTube, au cours de laquelle il est revenu en détail sur ce nouveau projet et sur sa carrière.

Oscarisé pour son rôle dans The Artist, Jean Dujardin a abordé, dans cet entretien d’environ une heure, tant ses succès — Brice de Nice, OSS 117, Le Daim — que les échecs professionnels auxquels il a été confronté. Fidèle à une tonalité rare d’autodérision et de franchise, il a évoqué ses choix de carrière et la manière dont certains rôles ont façonné son parcours, sans éluder les difficultés rencontrées.

Le film de Xavier Giannoli, présenté comme un drame historique, plonge le spectateur au coeur de l’Occupation et raconte, à partir d’une histoire vraie, la trajectoire de Jean et Corinne Luchaire, figures prises dans l’engrenage de la collaboration. Le projet rassemble des interprètes internationaux et s’annonce comme l’une des sorties majeures du 18 mars, selon les éléments communiqués par les producteurs et les sources de la distribution.

Jean Dujardin et Éric et Ramzy : ce que le comédien a pensé du duo lors de leur première rencontre

Au fil de l’entretien, l’acteur est revenu sur ses débuts au café-théâtre et sur les rencontres qui ont marqué cette période. Interrogé sur son regard de l’époque à l’égard de ses collègues — Éric et Ramzy, Jamel, Dany Boon — Dujardin a cité une mémoire précise. « Non, on ne se le disait pas comme ça« , a-t-il d’abord répondu, avant de détailler sa première impression du duo Éric et Ramzy.

Il a raconté avoir vu les deux humoristes jouer au Bec Fin, dans un lieu à plafond bas : « Moi, je me souviens, Eric et Ramzy, je les vois au Bec Fin, y’a un plafond qui fait 1m60« , a-t-il expliqué, en précisant que l’un des deux devait jouer penché en raison de sa taille. Il a situé cette scène à la fin des années 1994-1995 : « en septembre 1994, 1995, un truc comme ça« .

La description de leur numéro a été donnée avec humour et franchise : « Je les vois et je me dis : ‘Qu’est-ce que c’est que ces deux crétins en train de jouer avec des sandales avec Eric qui fait : « Oui, allô ». Qu’est-ce que je suis en train de voir ? Et ça me fait mourir de rire, quoi‘ », a-t-il raconté.

Le contexte professionnel évoqué par Jean Dujardin renvoie à la trajectoire collective de ces artistes, qui se sont fait connaître à la fin des années 1990. Après une longue séparation, Éric et Ramzy se retrouvent cette année à l’écran dans la série Tout simplement fan, leur premier projet commun depuis Seul Two en 2008.