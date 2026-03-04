Jean Dujardin explique pourquoi il a dit non à Dany Boon pour Bienvenue chez les Ch’tis

Jean Dujardin révèle avoir refusé des rôles importants et livre, lors d’une interview accordée à Brut le 4 mars 2026, sa méthode de sélection : privilégier la cohérence personnelle plutôt que la recherche du succès. En pleine promotion du film Les Rayons et les Ombres de Xavier Giannoli, l’acteur revient sur des choix marquants de sa carrière et explique comment plusieurs « non » ont façonné son parcours artistique.

Figure majeure du cinéma français depuis le début des années 2000, Jean Dujardin enchaîne les projets et assume une filmographie pensée au fil d’opportunités acceptées ou refusées. Lors de son entretien, il a insisté sur l’importance de sentir qu’un rôle lui correspond avant de s’engager, illustrant ce positionnement par des exemples concrets issus de propositions qui lui ont été faites au cours de sa carrière.

Interrogé à l’occasion de la promotion de son nouveau film, il a notamment évoqué un refus adressé à Dany Boon, à propos du personnage de Philippe dans le film Bienvenue chez les Ch’tis. L’acteur a expliqué que ses refus n’étaient ni dictés par la peur du succès ni par une posture : ils répondaient à une nécessité de cohérence avec les personnages qu’il choisit d’incarner.

Jean Dujardin a dit non à Dany Boon

Lors de l’entretien, Jean Dujardin a déclaré : « J’ai beaucoup dit ‘Non’ dès le début, peut-être que je devais savoir, il y a peut-être une petite étoile au-dessus de moi, un petit ange gardien qui m’a dit ‘N’y va pas, ce n’est pas là, ne signe pas ça, ce n’est pas le moment’. » Il a résumé sa démarche en affirmant que « tous (l)es ‘Non’ ont nourri (l)es ‘Oui' ».

À propos de la proposition de Dany Boon pour Bienvenue chez les Ch’tis, il a précisé : « Et oui parce que, ça, c’était cohérent en fait, je ne me voyais pas dans le personnage. Vous pouvez me mettre le meilleur film si je suis cohérent, je vous dirai : ‘Mais non c’est pour Kad Merad’. » Il a ajouté qu’il refuse les rôles dès lors qu’il ne se sent pas dans l’évidence du personnage.

Sur son rapport au succès, Jean Dujardin a déclaré : « Je ne cherche pas le succès à tout prix, le succès je l’ai eu, j’en ai eu moins. Est-ce que j’en aurais encore ? Je n’en sais rien, mais tant que je peux regarder ma filmographie et tant que je trouve ça cohérent, ça me va. » En revanche, lorsqu’il a reçu le scénario d’OSS, il a ressenti immédiatement la place qu’il pourrait y occuper : « Quand je reçois [le scénario de] OSS, je me dis : ‘Ah, je vois l’endroit, je la vois, là, ma salle de jeu’. »

Le réalisateur Dany Boon avait, pour sa part, expliqué lors de l’émission Variétés sur RTL le 28 février que Kad Merad n’était pas le premier choix pour Bienvenue chez les Ch’tis : « Ce n’était pas lui au départ, j’avais tourné avec Daniel Auteuil dans un film (…) et on avait très envie de retravailler ensemble. Donc, j’ai écrit [cette histoire sur] un mec du sud qui monte dans le nord parce que Daniel est d’Avignon », avait-il déclaré.