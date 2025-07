« Je suis satisfaite et j’espère que les procédures iront jusqu’au bout », Sèdami Fagla sur l’interpellation de Hugues Sossoukpè

Invitée sur le plateau de la chaîne privée E-Télé ce dimanche 13 juillet 2025, la ministre conseillère Sèdami Fagla a abordé sans détours l’affaire Comlan Hugues Sossoukpè, un dossier qui agite la scène médiatique et politique depuis plus de 72 heures.

Interrogée par la journaliste Angèle Toboula, Sèdami Fagla a ouvertement exprimé sa satisfaction face à l’annonce de l’interpellation de l’activiste et journaliste, qu’elle qualifie sans ambages de « pseudo activiste ».

« Comme vous et comme tous les Béninois, j’ai appris avec satisfaction que le pseudo activiste – je l’appelle ainsi parce que pour moi, c’est plus un collaborateur, un collabo, comme on dit a été interpellé. En tant que citoyenne béninoise, éprise de sécurité et de stabilité pour notre pays, je suis satisfaite et j’espère que les procédures iront jusqu’au bout », a-t-elle déclaré,

Au-delà de cette réaction personnelle, Mme Fagla a justifié sa position par des faits qu’elle considère comme gravissimes. Selon elle, les agissements de Hugues Comlan Sossoukpè ne relèveraient plus du simple militantisme, mais d’une posture de compromission avec les ennemis du Bénin.

« Ce monsieur, pendant un moment, on pouvait encore penser qu’il exprimait un engagement partisan. Mais lorsqu’il a commencé à diffuser en direct les attaques terroristes sur sa page Facebook, à les commenter, à les relativiser, voire à les soutenir implicitement, cela ne s’appelle plus du journalisme. Cela relève clairement de l’apologie du terrorisme », a-t-elle affirmé.

La ministre conseillère dit s’exprimer ici en tant que citoyenne préoccupée par les enjeux de sécurité nationale. Elle conclut son propos par une sentence sans appel : « Il a franchi le rubicon. »