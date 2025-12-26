«Je suis fan», le ghanéen Antoine Semenyo tranche le débat Messi–Ronaldo

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube AwayDays, l’attaquant de Bournemouth, Antoine Semenyo, a livré son verdict dans le duel qui oppose Lionel Messi à Cristiano Ronaldo, affichant sans détour sa préférence pour la star argentine, tout en saluant le parcours exceptionnel du Portugais.

L’attaquant de Bournemouth, Antoine Semenyo, a tranché dans l’éternel débat opposant Lionel Messi à Cristiano Ronaldo. Dans un entretien accordé à la chaîne YouTube AwayDays, l’international ghanéen a clairement affiché sa préférence pour le capitaine de l’Inter Miami, qu’il estime supérieur à la star d’Al-Nassr.

Âgé de 25 ans, Semenyo n’a toutefois pas minimisé l’héritage laissé par Cristiano Ronaldo, saluant une carrière « incroyable » et des accomplissements exceptionnels au plus haut niveau. « Je ne dénigre pas ce qu’a réalisé Ronaldo. Ce qu’il a fait est incroyable. Les deux ont marqué l’histoire du football », a-t-il assuré.

Invité à choisir sans détour entre les deux légendes, l’attaquant des Cherries a néanmoins été catégorique : « Messi à 100 %. Personnellement, je suis fan de Messi ». Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps, évoluent aujourd’hui en fin de carrière. Les deux icônes du football mondial pourraient d’ailleurs disputer, l’an prochain, ce qui s’annonce comme leur ultime Coupe du monde.



