«Je ne sais pas qui c’est», l’aveu de Bukayo Saka sur Céline Dion surprend les fans

Lors d’un échange avec la chanteuse nigériane Tems, l’ailier d’Arsenal FC Bukayo Saka a étonné les internautes en révélant qu’il ne connaissait pas la star mondiale Céline Dion, déclenchant une séquence rapidement devenue virale.

L’ailier d’Arsenal FC, Bukayo Saka, a surpris de nombreux internautes en avouant qu’il ne connaissait pas la célèbre chanteuse canadienne Céline Dion et qu’il n’avait jamais écouté ses chansons. L’international anglais a fait cette révélation lors d’un échange détendu avec la star nigériane du R&B Tems, lauréate d’un Grammy Awards.

Au cours de la conversation, Saka a interrogé la chanteuse sur ses influences musicales durant l’enfance. Mais lorsque Tems a évoqué le nom de Céline Dion, la réaction du joueur des Gunners a provoqué la surprise. « Tu as dit que tu avais neuf ans quand tu as commencé à chanter. Avais-tu des idoles ou des chanteurs que tu aimais particulièrement ? », demande Saka. « J’adorais Céline Dion », répond Tems.

La réponse de l’attaquant londonien ne tarde pas : « Je ne sais pas qui c’est. » Surprise, la chanteuse insiste : « Vous ne savez pas qui est Céline Dion ? » Saka, visiblement amusé, rétorque alors : « Non. C’est grave ? » Face à cet aveu inattendu, Tems éclate : « Oh mon Dieu ! Céline Dion ! » Cette séquence, rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, a amusé de nombreux fans, étonnés qu’une star du football mondial puisse ignorer l’une des voix les plus emblématiques de la pop internationale.